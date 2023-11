Schio: teatro e musica per una riabilitazione che ridà la vita

Venerdì 17 novembre, a Schio, “PASSI… ai PIEDI della MONTAGNA”: uno spettacolo che racconta a più voci la Riabilitazione Neurocognitiva

L’Auditorium della Scuola Fusinato di Schio ospita venerdì 17 novembre, alle 20,30, un inedito spettacolo per scoprire in chiave artistica la teoria neurocognitiva della riabilitazione, ideata dal prof. Carlo Perfetti e ora portata avanti nello studio, nella ricerca e nella clinica dai terapisti che lavorano a Santorso, a Villa Miari.

Protagonisti della serata saranno l’attore teatrale-televisivo Gaetano d’Amico e l’Associazione Anima&Musica di Creazzo, con la collaborazione dei 6Arte Vocal Project. Ingresso libero, aperto a tutti.

Scuola Fusinato di Schio

Prenotazioni consigliate al 379 2599774 – segreteria@riabilitazioneneurocognitiva.it

“PASSI… ai PIEDI della MONTAGNA”

Non nasce in modo casuale, ma è il frutto di un percorso faticoso e impegnativo. Faticoso e a tratti doloroso, o almeno tale fino a un fortunato incontro a Santorso, ai piedi del Summano. Sottolinea l’attore Gaetano d’Amico “Questo spettacolo, dunque, è il frutto dell’immensa gratitudine per un ritorno alla vita!”

Quest’iniziativa, pensata anche per i non addetti ai lavori, si affianca alle tante proposte che il Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva. Riconosciuto come centro d’eccellenza mondiale, offre ai terapisti internazionali che raggiungono l’Alto Vicentino per attività di studio, ricerca e formazione in ambito di recupero per patologie neurologiche.

In particolare, è l’occasione per presentare un nuovo progetto di Ricerca che culmina con un Dottorato di Ricerca in Theoretical and Experimental Linguistics sul tema “Linguaggio e Riabilitazione”.

“Un lavoro triennale molto ambizioso che siamo orgogliosi di sviluppare in partnership con la Scuola Universitaria Superiore IUSS Pavia – spiega meglio la dottoressa Marina Zernitz, Direttrice Scientifica del Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva – e che ci offrirà la possibilità di dare risposte di sempre maggior qualità a servizio dei pazienti neurologici».

Approfondimenti:

Il Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva del Comune di Santorso, con sede a Villa Miari, a partire dalla clinica si occupa di studio, ricerca e formazione in ambito di recupero dopo lesioni al Sistema Nervoso Centrale, sotto la direzione scientifica della dottoressa Marina Zernitz.

Questa realtà è sorta nel 2002 con la direzione del Professor Carlo Cesare Perfetti e grazie all’allora cooperazione tra Comune di Santorso e Ulss 4.

Oggi, è frequentato con costanza da professionisti riabilitatori, medici fisiatri, specializzandi e studenti in fisioterapia provenienti da varie parti d’Italia, d’Europa, Asia e Sud America. Rappresenta sempre più un punto di riferimento per gli studiosi della Riabilitazione Neurocognitiva, conosciuta e adottata ormai in varie parti del mondo.

Santorso, 14 novembre 2023

Anna Lotto Segreteria organizzativa

Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva

Istituzione Comunale Villa Miari (Comune di Santorso) – Via Lesina di Sopra 111, 36014 Santorso (VI)

Tel: 0445 599774 – Cell 379 2599774 – www.riabilitazioneneurocognitiva.it