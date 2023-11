Padova Jazz Festival: 18 novembre in concerto Bill Frisell Trio

Padova Jazz Festival: 25° edizione 2-19 novembre 2023 – Concerti di sabato 18 novembre

Nuova Sant’Agnese – Fondazione Peruzzo, ore 18:30

FRANCESCA TANDOI TRIO

Francesca Tandoi (voce, pianoforte),

Stefano Senni (contrabbasso), Jason Brown (batteria)

Teatro Verdi, ore 21

BILL FRISELL TRIO

with Thomas Morgan & Rudy Royston

Bill Frisell (chitarra elettrica), Thomas Morgan (contrabbasso), Rudy Royston (batteria)

La programmazione del Padova Jazz Festival giunge al suo vertice con il concerto di Bill Frisell. Il chitarrista statunitense si esibirà sabato 18 novembre al Teatro Verdi (ore 21) in trio con Thomas Morgan al contrabbasso e Rudy Royston alla batteria. Ad arricchire quest’ultimo weekend della kermesse jazzistica ci sarà anche l’esibizione della cantante e pianista Francesca Tandoi, in trio con Stefano Senni al contrabbasso e Jason Brown alla batteria: il loro concerto sarà a Nuova Sant’Agnese – Fondazione Peruzzo alle ore 18:30.

Bill Frisell

Nato a Baltimora nel 1951 è uno dei guitar heroes del jazz dagli anni Ottanta a oggi. Su raccomandazione di Pat Metheny, il suo esordio discografico avviene per l’etichetta ECM, che gli permette di esprimersi sia come leader che come chitarrista ‘della casa’ (in particolare per Paul Motian e Jan Garbarek). Seguono poi gli anni della maturità con l’etichetta Nonesuch, che lo vedono trasformarsi nel campione della svolta postmoderna della musica improvvisata.

Frisell è riuscito a raggiungere una fama planetaria pur essendo a tutti gli effetti un avanguardista (indimenticabili le sue partnership con John Zorn e Tim Berne). Attratto da collaborazioni con le star del rock (Ginger Baker, Marianne Faithfull, Elvis Costello) e dalle musiche per il cinema (memorabili le sue sonorizzazioni dei film di Buster Keaton), ha poi imboccato una strada decisamente personale, esplorando le radici della musica americana (country, bluegrass) con i mezzi espressivi dell’improvvisazione jazzistica.

Bill Frisell e i vincoli discografici

Finalmente libero dagli stringenti vincoli discografici della sua storica etichetta, Bill Frisell negli ultimi anni si è abbandonato a una più frequente documentazione delle sue innumerevoli band e scorribande musicali, con i loro contrasti espressivi a tinte forti: musica metropolitana a braccetto con sonorità rurali, postmodernismo e primitivismo come due vicini di casa, stilemi di genere estremamente definiti e improvvisi pastiches nei quali gli stili vengono bellamente frullati assieme, un effetto ping pong tra sperimentazione e tradizione. Frisell è tra l’altro uno dei pochi maestri che sanno trasformare l’avanguardia in una esperienza d’ascolto dal coinvolgimento e la fascinazione immediati.

L’affiatamento con due collaboratori di lunga data come Thomas Morgan e Rudy Royston è tale che assieme a loro Frisell può indirizzare la propria musica in ogni direzione con la massima spontaneità. Con questo trio il chitarrista può affrontare il suo immenso repertorio originale ma anche i suoi prediletti standard folk e popular. Le esecuzioni sono ricche di interazione, rilassate come una conversazione tra amici che in qualunque istante può impennarsi in grooves trascinanti.

Francesca Tandoi

La pianista romana Francesca Tandoi, dopo gli studi di pianoforte classico intrapresi sin da bambina, inizia ad appassionarsi al jazz durante l’adolescenza. Ha frequentato seminari di Barry Harris, Mulgrew Miller e Brad Mehldau, virtuosi eredi della tradizione bop swingante che più la appassiona. Il suo idolo, del resto, è Oscar Peterson.

Nel 2009 si trasferisce in Olanda, intraprendendo un percorso di studi coronato da un diploma conseguito al conservatorio de L’Aia e un master a quello di Rotterdam. In Olanda prende il via la sua carriera professionale, che da lì si estende agli altri paesi nord europei.

Dopo la lunga parentesi formativa in Olanda, la Tandoi è tornata in Italia, ambientandosi immediatamente nella scena jazz nazionale. Sta infatti emergendo come una delle più significative cantanti-pianiste, a proprio agio sia nel vigoroso linguaggio bop che in contesti di jazz swingante o tradizionale (come evidenziano le collaborazioni con Joe Cohn, Scott Hamilton…).

Il Padova Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Miles presieduta da Gabriella Piccolo Casiraghi, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Padova e il sostegno del Ministero della Cultura.

Informazioni:

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, 35030 Selvazzano (PD)

Tel.: 347 7580904

e-mail: info@padovajazz.com

web: www.padovajazz.com

Direzione artistica: Gabriella Piccolo Casiraghi

Ufficio stampa: Daniele Cecchini

cell. 348 2350217 / e-mail: dancecchini@hotmail.com

BIGLIETTI

Teatro Verdi: Bill Frisell

Biglietto intero da 18 a 30 euro; ridotto da 15 a 25. Posti numerati

Nuova Sant’Agnese – Fondazione Peruzzo: Francesca Tandoi

Biglietto intero 10. Posti non numerati.

Ridotto studenti (di ogni istituto, su presentazione di badge che lo attesti) per tutti i concerti: 5 euro. Acquistabile solo la sera stessa del concerto in base ai posti disponibili.

PREVENDITE

Concerti Teatro Verdi:

Online su www.teatrostabileveneto.it

Presso la biglietteria del Teatro Verdi

Concerti Nuova Sant’Agnese (Fondazione Peruzzo): – Online su www.padovajazz.com

Diritti di prevendita non inclusi nel prezzo segnalato (applicati solo sulle prevendite online).

