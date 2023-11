Le Amiche di Anna: iniziativa per la giornata contro la violenza

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, l’Associazione Le Amiche di Anna, vi aspettano sabato 25 novembre 2023 al C/O Galleria del Centro Commerciale Thiene (Tosano) con una nuova iniziativa dedicata alle donne.

Un appuntamento a cui non puoi mancare

In questa giornata Le Amiche di Anna si rinnovano e lanciano una fantastica collezione di T-shirt e borse dedicate alle donne. Un appuntamento con uno scopo speciale, quello di raccogliere fondi per finanziare nelle scuole progetti di educazione e prevenzione a qualsiasi forma di violenza di genere. Una giornata che porterà con sé un grande significato di solidarietà e che ha il volto di tante le donne.

L’associazione “Le Amiche di Anna” porta avanti da anni questi progetti per restituire una vita senza violenza e discriminazioni… Ricordiamo i dati drammatici di un fenomeno che affligge tutti i paesi del mondo, Italia compresa. E ribadiamo la necessità di intervenire in maniera concreta contro questa piaga.

Chi vorrà acquistare e sostenere il nostro ambizioso progetto può venirci a trovare perché ci sono tanti spunti per sostenere la causa. Ricordiamo la location, presso C/O Galleria del Centro Commerciale Thiene (Tosano), in via del Terziario a Thiene (VI).

Non mancare è un gesto di cura e di attenzione per il prossimo che ricalca proprio l’amore quotidiano di ogni donna e dei suoi figli.

AIUTACI ANCHE TU, un piccolo passo per un grande obiettivo! TI ASPETTIAMO

Cambiare tutto questo si può. Si deve!

Perché non è normale che sia normale.

Aiutaci ad aiutare

Info e contatti Le Amiche di Anna:

Cell. 340 2201482 – leamichedianna@gmail.com