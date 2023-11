In Biblioteca di Thiene arriva lo spazio Baby Pit Stop per allattare

Palazzo Cornaggia apre il nuovo punto Baby Pit Stop che sarà inaugurato sabato 18 novembre prossimo alle 10.00.

«La Biblioteca – dichiara l’assessora alla Biblioteca e alle Politiche Cultural, Ludovica Sartore – mette a disposizione della Città e dei suoi utenti questo nuovo spazio, riservato e accogliente, destinato alle mamme che hanno necessità di allattare e cambiare in tutta tranquillità i propri bebè e ai fratelli e sorelle più grandi che potranno giocare e disegnare in un’area appositamente pensata per loro».

Inaugurazione Baby Pit Stop sabato 18 novembre

Dopo il saluto ufficiale dell’assessora Ludovica Sartore, la cerimonia di inaugurazione proseguirà con gli interventi di Manuela Nicolussi, pediatra di famiglia, di Patrizia Falivene, pediatra di comunità, di Emanuela De Stefani, referente “Sistema integrato per la salute della famiglia nei primi 1000 giorni di vita”. Quindi la mattinata proseguirà alle 10.30 con letture animate a cura del gruppo di lettrici volontarie Babirussa.

I Baby Pit Stop prendono il nome dalla nota operazione del “cambio gomme e pieno di benzina” che viene effettuata in tempi rapidissimi durante le gare automobilistiche di Formula Uno.

Al Baby Pit Stop possono fermarsi tutte le mamme, sia che allattino o che usino il biberon.

I vantaggi

Molti sono i vantaggi e le opportunità offerti dagli spazi Baby Pit-Stop, dalla promozione dei diritti dei più piccoli all’allattamento a quelli dell’istruzione, avvicinando al servizio bibliotecario una platea più ampia di cittadini. Inoltre è uno spazio che incoraggio le relazioni interpersonali.

Chi può usufruire dei Baby Pit Stop

A disposizione dei neogenitori lo spazio Baby Pit Stop mette a disposizione una comoda poltrona per le neomamme in uno spazio tranquillo e riservato. La presenza di libri di puericultura e sul tema dell’educazione nei suoi molteplici aspetti (nanna, pappa, capricci, allattamento…). Oltre alla consultazione e il prestito delle riviste di settore, un ambiente accogliente e tranquillo anche per i fratellini e le sorelline già grandi. Presenza di albi illustrati, libri sonori e animati, libri bagno in plastica e di stoffa. Ma anche libri tattili da leggere con la presenza di un adulto, volantini e opuscoli informativi sull’allattamento.

«L’apertura di questo nuovo ambiente all’interno di Palazzo Cornaggia – aggiunge Ludovica Sartore – ci ha stimolato ad organizzare anche un ciclo di incontri e di laboratori specifici per le famiglie con bambini piccoli. È un esempio di come la Biblioteca Civica vuole essere sempre vicina ai suoi utenti con un’attenzione concreta verso le esigenze della vita quotidiana e di come la cura e l’attenzione ai più piccoli siano priorità per questa Amministrazione».

Martedì 21 novembre 2023

Il primo appuntamento è alle 17.30 con l’incontro per famiglie (genitori, nonni, zii…) con bimbi da 0 a sei anni dal titolo L’IMPORTANZA DELLA LETTURA NELLA PRIMA INFANZIA. A cura delle pediatre di famiglia Manuela Nicolussi e Sabina Carrà.

Giovedì 14 dicembre 2023

Alle ore 10.00 si terrà A FIOR DI PELLE, il laboratorio di massaggio shiatsu. A cura delle operatrici shiatsu Miriam Borriero e Ivonne Gecchelin dell’Associazione Girasole. Rivolto a bambini da zero a ventiquattro mesi e loro genitori.

Martedì 16 gennaio 2024

Segue martedì alle ore 17.30 l’incontro per famiglie W LA PAPPA! DALL’ALLATTAMENTO ALLO SVEZZAMENTO. A cura della pediatra di famiglia Sabina Carrà.

Martedì 20 febbraio 2024

Ore 17.30 il tema dell’incontro è PROTEGGERE IL BAMBINO DENTRO E FUORI CASA: PREVENZIONE DOMESTICI E STRADALI. A cura delle assistenti sanitarie del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) – Distretto 2.

Sabato 16 marzo 2024

Ore 10.00 ancora un laboratorio, questa volta per genitori in attesa, con VOCE DI MAMMA E PAPA’ – LEGGERE ALLA PANCIA LETTURE IN ATTESA. A cura del Servizio Promozione della Salute e delle assistenti sanitarie del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) – Distretto 2.

Ultimo appuntamento venerdì 12 aprile 2024

Alle 16.45 il ciclo si conclude con l’ultimo laboratorio dal titolo SENSI E MANIPOLAZIONE: ESPLORIAMO INSIEME GLI ELEMENTI NATURALI. A cura dalle educatrici della Coop. Sociale Azalea, che gestisce l’Asilo Nido Comunale Arcobaleno di Thiene, rivolto a bambini e genitori 18-36 mesi.

La creazione di aree Baby Pit Stop in biblioteche e musei è promossa dalla Regione del Veneto che ha sottoscritto il 17 giugno 2014 un Protocollo d’intesa con l’UNICEF.

L’Azienda Sanitaria Locale ULSS 7 è parte attiva del progetto thienese e ha collaborato all’organizzazione degli incontri proposti.

L’ingresso è gratuito all’inaugurazione e a tutti gli incontri e i laboratori in programma.

Per gli incontri e i laboratori è obbligatoria la prenotazione al numero tel. 0445.804727.

Thiene, 14 novembre 2023

Fonte Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa