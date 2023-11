“Il Battesimo di Cristo” del Bellini al centro di un progetto di sviluppo

“Il Battesimo di Cristo” del Bellini al centro di un progetto di valorizzazione

Venerdì 17 novembre la presentazione con Vittorio Sgarbi

«Uno fra i dipinti più belli che si possano ammirare in Italia». Così Vittorio Sgarbi ha definito “Il Battesimo di Cristo”, la pala di Giovanni Bellini conservata nella Chiesa di Santa Corona a Vicenza.

Venerdì 17 novembre alle 11 Sgarbi sarà a Santa Corona per un incontro pubblico dedicato dal Comune di Vicenza e dal consorzio Vicenza è, al capolavoro del Bellini, recentemente restaurato.

Presentazione del progetto di valorizzazione de “Il Battesimo di Cristo”

Alla presenza del sindaco Giacomo Possamai e dell’assessore alla cultura, al turismo e all’attrattività della città Ilaria Fantin, sarà presentato il progetto di promozione dell’opera, realizzata tra il 1500 e il 1502.

L’obiettivo è mettere in campo una serie di iniziative, sostenute anche attraverso il Funt, il Fondo unico nazionale per il turismo. L’obiettivo è trasformare “Il Battesimo di Cristo” in un vero e proprio attrattore turistico, capace di richiamare visitatori al pari dell’Ultima Cena di Leonardo per Milano o della Venere di Botticelli a Firenze.

Un percorso che prevede, tra le altre attività, la formazione degli operatori turistici del territorio, il coinvolgimento dei tour operator. Ma anche della stampa specializzata in turismo culturale, in Italia e all’estero, la produzione di materiali divulgativi tradizionali e innovativi.

Il progetto sulla pala del Bellini, peraltro, si inserisce in un più ampio programma di promozione e valorizzazione culturale e turistica di Vicenza. Gioiello del Rinascimento, che può far leva anche su altri capolavori assoluti. Come le preziose opere palladiane e la grande pala della Cena di San Gregorio Magno di Paolo Veronese, nel refettorio Santuario di Monte Berico.

Vicenza, 14 ottobre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa