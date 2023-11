Chiuppano: Auditorium, in scena “5 donne con lo stesso vestito”

Prosegue sabato 18 novembre alle 20.45, all’Auditorium comunale, la 34ª edizione di “Invito a Teatro”, rassegna di prosa promossa dal Comune di Chiuppano con il patrocinio della Provincia di Vicenza e in collaborazione con il Comitato provinciale vicentino della Federazione Italiana Teatro Amatori (Fita).

A salire sul palcoscenico sarà la compagnia Lo Scrigno di Vicenza, diretta da Amer Sinno in “5 donne con lo stesso vestito” di Alan Ball. La vicenda è ambientata durante un ricevimento di nozze. Gli invitati si dirigono verso il giardino della villa che ospita la cerimonia: tutti, tranne le cinque damigelle che, una alla volta, si ritrovano in un camera, decise a disertare l’evento. Le cinque donne sono molto diverse tra loro e la fuga condivisa si trasforma in un saliscendi di risate e battibecchi, polemiche e confidenze, offrendo un graffiante sguardo al femminile sulla vita.

La rassegna si concluderà sabato 25 novembre con Controscene Prospettive Teatrali di Marano Vicentino ne “Il viaggio dei cretini” di Christian Nicoluzzi e Sergio Purgato.

Biglietti interi a 8 euro, ridotti a 5 (dai 6 ai 18 anni). Prevendite e informazioni all’Edicola Cartoleria Rando, tel. 0445 390547 oppure 340 1944473. Info anche su www.comune.chiuppano.vi.it.

