A Vicenza nasce la Consulta dell’innovazione: primo incontro il 25

Consulta dell’innovazione, sabato 25 novembre primo incontro plenario aperto alla città

Online un questionario per tracciare il piano di lavoro

Nasce la Consulta dell’innovazione, un organo collegiale voluto dall’amministrazione comunale per tracciare il percorso di rinnovamento tecnologico della città e dei servizi comunali.

La Consulta, promossa dall’assessore alla digitalizzazione e innovazione Leonardo Nicolai con il supporto dei cinque membri della cabina di regia nominata a luglio a supporto del progetto, lavorerà per obiettivi in modo dinamico, contaminabile e pragmatico, proprio come una start up del mondo dell’innovazione.

Chi potrà partecipare alla Consulta dell’innovazione

Vi potranno partecipare associazioni di categorie, aziende, singole persone, che si incontreranno periodicamente per condividere problemi della cittadinanza e ipotizzare soluzioni e progetti innovativi.

Il primo incontro della Consulta, presentato questa mattina dall’assessore Nicolai, è in programma sabato 25 novembre dalle 15 alle 18, quando a Palazzo Trissino si trasformerà in un vero e proprio hub dove si lavorerà in modo plenario e in tre differenti workshop.

«Crediamo fortemente nell’innovazione e nel portare Vicenza sempre più a essere una Smart city – ha dichiarato l’assessore Leonardo Nicolai presentando l’evento con Martina Mantoan e Daniel Cattin della cabina di regia – e con questo obiettivo convochiamo oggi la Consulta dell’innovazione. Il Comune ha una macchina preparata e pronta, ma il mondo dell’innovazione viaggia a velocità maggiori. Per questo invitiamo tutte le realtà, le associazioni e anche le singole persone che vogliono contribuire allo sviluppo della città. Chiunque abbia a cuore Vicenza e voglia mettere a disposizione un piccolo pezzo del suo tempo, delle sue capacità e competenze è benvenuto. Solo insieme possiamo imprimere un forte cambiamento. Ringrazio quindi la cabina di regia, senza cui questo percorso non sarebbe mai partito».

Associazioni di categoria, sindacati, società del mondo dell’innovazione, università, professionisti, studenti, potranno prendere parte alla Consulta dell’innovazione, portando il proprio contributo di conoscenze e di idee.

Il questionario online

Per partire, l’assessore e i cinque membri della cabina di regia, in collaborazione con il settore Servizio informatico comunale, hanno messo a punto anche un questionario online, disponibile all’indirizzo https://bit.ly/questionario-consulta-innovazione.

Nel questionario si chiede agli interessati quali competenze vorrebbero condividere con la consulta per l’innovazione e quali temi – tra ambiente, pubblica amministrazione, sicurezza, turismo cultura, sociale e altri – sarebbe importante trattare collettivamente in maniera innovativa per il futuro della città.

Il risultato del questionario sarà discusso da chi aderirà alla Consulta e servirà a tracciare un primo programma di lavoro.

Oltre a Martina Mantoan e Daniel Cattin, fanno parte della cabina di regia, denominata “Tavolo di consultazione e collaborazione in tema di digitalizzazione e innovazione”, Girolamo Da Schio, Enrico Grandi e Isacco Zuffellato. «Una squadra di fiducia – li ha definiti l’assessore Nicolai – individuata attraverso la valorizzazione delle professionalità emerse durante la campagna elettorale, per contribuire ad ammodernare la macchina comunale a vantaggio di cittadini e imprese».

Vicenza, 14 ottobre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa