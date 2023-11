Vicenza: lascito di 155 mila euro al Museo Civico e Bertoliana

Gabriella Villardi Meneghello dona 155 mila euro con un lascito al Museo civico di Palazzo Chiericati e alla Biblioteca civica Bertoliana di Vicenza.

Moglie del magistrato Bruno Meneghello (fratello dello scrittore Gigi), Gabriella Villardi, scomparsa nel gennaio 2022, nelle sue ultime volontà ha voluto che una parte del suo patrimonio rimanesse alla città e alla sue istituzioni culturali: il Museo civico di Palazzo Chiericati e la Biblioteca civica Bertoliana.

Un lascito per due istituti importanti per la città

Un lascito importante, di 155.000 euro, permetterà ora ai due istituti di investire su progetti culturali di grande spessore. Il Museo civico, per disposizione testamentaria, impegnerà la cifra nel restauro di opere d’arte, a ricordo di Bruno e Gabriella. Mentre la Biblioteca Bertoliana, che detiene una parte dell’archivio di Gigi Meneghello, utilizzerà la donazione per sostenere progetti di inventariazione e valorizzazione degli archivi degli scrittori vicentini. Con una particolare attenzione proprio alle Carte di Luigi Meneghello, che, già inventariate, saranno ora oggetto di digitalizzazione dei fascicoli maggiormente significativi per la ricerca. Il contributo, inoltre, andrà a sostenere la politica delle acquisizioni librarie indirizzate, anche in questo caso, a incrementare la sezione di opere di letteratura italiana del Novecento.

Oltre al lascito economico, al Museo civico sono stati destinati cinque bronzetti e cinque stampe vicentine. Queste arricchiranno le collezioni museali novecentesche di Palazzo Chiericati.

Alla Biblioteca Bertoliana Gabriella Villardi ha invece destinato la raccolta di libri (prevalentemente narrativa, ma con alcune prime edizioni di scrittori vicentini del Novecento), consegnata nelle scorse settimane alla civica vicentina.

Gabriella Villardi Meneghello

Nata a Malo il 27 giugno 1930, maestra elementare, Gabriella Villardi ha sempre nutrito un grande interesse verso l’arte. Ma anche la letteratura (ne è testimonianza la sua ricca e ottimamente conservata biblioteca) e la poesia, con una particolare predilezione per Eugenio Montale. Oltre alle istituzioni culturali vicentini, ha dimostrato attenzione nel sostenere associazioni mediche, assistenziali e il FAI. Insieme al marito Bruno, laureto in giurisprudenza e magistrato a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza e, dal 1977 al 1979, alla Corte d’Appello di Venezia, amava viaggiare in compagnia di Gigi e Katia Meneghello.

Vicenza, 13 ottobre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa