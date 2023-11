Valdastico: si cerca un cacciatore non rientrato ieri

Sono in corso da ieri le ricerche di un 62enne di Valdastico (VI), non rientrato ieri da una battuta di caccia in solitaria.

Uscito a piedi dalla propria abitazione di Pedescala, l’uomo si è diretto verso la Val d’Assa che sale sull’Altipiano, valle molto impervia dove, a parte la strada alla base e un sentiero Cai non esiste altra rete viaria, conosciuta solo da cacciatori e persone del posto.

Valdastico

L’ultimo contatto risale alle 11.30 di ieri, quando si è sentito con la moglie. Il Soccorso alpino di Arsiero con un’unità cinofila, attivato dal 118 verso le 18, ha perlustrato fino alle 4 le varie zone, assieme a Vigili del fuoco, Protezione civile di Valdastico con unità cinofila, Carabinieri.

L’elicottero dell’Aeronautica di Cervia, con sistema Imsi Catcher, ha segnalato una zona, poi confermata da un drone dei Vigili del fuoco, ed è lì che si stanno concentrando in questo momento le ricerche. Oggi sono presenti anche i soccorritori di Asiago, Schio, Recoaro – Valdagno, Padova con droni e unità cinofile.

Valdastico (VI), 13 -11 – 23

La storia del SASV

Il Soccorso Alpino e Speleologico del Veneto, servizio regionale del corpo nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, è un’associazione di volontari. Associazione che interviene 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno, su allertamento del SUEM 118, con cui è convenzionato. Convenzionato per legge, ad esso compete la risoluzione delle emergenze in montagna. Ma anche in ambiente ostile, con il recupero di persone in difficoltà o infortunate

Da sempre gli abitanti delle montagne sono stati i primi ad aiutarsi e a sostenersi in caso di bisogno, confidando in una solidarietà che è poi diventata il caposaldo del volontariato.

Fino al 1900, le strade, dove arrivavano, non portavano turisti nei paesi in quota e i rocciatori erano ancora un pugno di uomini. Ma una forma di mutuo soccorso in tutto l’arco delle Alpi e delle Prealpi esisteva già, portato da quanti conoscevano le valli e i sentieri alti perché vi conducevano le bestie al pascolo, perché seguivano le tracce della selvaggina, perché lavoravano nei boschi.

Erano loro i primi a partire se qualcuno non rientrava o se arrivava la notizia di un ferito in un dirupo. A Cortina nel 1902 si parlava già di ‘Stazioni di salvataggio’. Nel 1926 nasce a Torino il ‘Comitato di soccorso per le disgrazie alpine’. E nel 1932 il Club alpino italiano avvia le Stazioni di soccorso di 1° e 2° grado.