Teatro Gioia Caldogno: gestione dei conflitti con i propri figli

“Urlare non serve a nulla”, i consigli per l’educazione di Daniele Novara – Incontro con il pedagogista giovedì 16 novembre alle 20.30 al Teatro Gioia

Daniele Novara

Giovedì 16 novembre alle 20.30 presso il Teatro Gioia di Caldogno si terrà l’incontro organizzato dal Coordinamento Agenzie Educative sul tema “Urlare non serve a nulla”: il focus sarà la gestione dei conflitti con i propri figli e come guidarli al meglio nella crescita. L’evento gratuito sarà aperto a genitori, istituzioni, docenti ed allenatori e sarà tenuto dal dottor Daniele Novara, pedagogista, counselor e formatore, direttore del CPP (Centro Pedagogico per l’educazione e la gestione dei conflitti) e autore del best seller “Urlare non serve a nulla”, che fornirà risposte, indicazioni e soprattutto orientamenti pedagogici per una buona organizzazione educativa dei figli nelle varie età.

«Siamo orgogliosi di essere riusciti ad offrire a genitori, docenti e operatori con ruolo educativo questo importante momento di riflessione sul rapporto tra genitori e figli», commentano il sindaco Nicola Ferronato e l’assessore all’istruzione Rita Franco.

Caldogno – 13 novembre 2023

Francesco Guiotto Ufficio Stampa Comune di Caldogno

GRUPPO ASTRA

Il Gruppo Astra nasce nel 2005 con lo scopo di organizzare iniziative culturali al fine di invitare la comunità calidonense, e non solo, a frequentare il Centro Comunitario Parrocchiale di Caldogno.

L’associazione cerca di proporre una serie di attività nell’ambito generale della cultura – occupandosi dell’organizzazione di spettacoli teatrali e di rassegne cinematografiche per adulti e bambini – immaginando il Teatro Gioia come uno spazio a vocazione pubblica, aperto alla ricerca, all’innovazione e ad un uso flessibile ed ottimale delle proprie potenzialità.

Obiettivi