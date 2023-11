Stagione Teatrale 2023-24 a Bassano: raddoppio di 5 spettacoli

Raddoppio di 5 spettacoli della Stagione Teatrale che verranno così proposti in doppia serata.

La campagna abbonamenti per la nuova Stagione Teatrale 2023 – 2024 della Città di Bassano del Grappa, realizzata in collaborazione con Arteven Circuito Multidisciplinare Regionale: ha riscosso un grande successo ed ha già registrato il tutto esaurito.

Per rispondere all’ulteriore richiesta di abbonamenti e biglietti per i singoli spettacoli, il Comune di Bassano, in accordo con Arteven, ha approntato il raddoppio di 5 spettacoli della stagione, che verranno così proposti in doppia serata.

Questo è dunque il calendario del secondo turno di spettacoli con le rispettive date:

Mercoledì 20 dicembre, ore 21.00

MEDEA di Euripide con LAURA MORANTE

Sabato 10 febbraio, ore 21.00

GL’INNAMORATI di Carlo Goldoni con il TEATRO STABILE DEL VENETO

Lunedì 26 febbraio, ore 21.00

UN SOGNO A ISTANBUL da Paolo Rumiz con MADDALENA CRIPPA E MAXIMILIAN NISI

Mercoledì 27 marzo, ore 21.00

TRE DONNE ALTE di Edward Albee con IDA MARINELLI

Venerdì 5 aprile, ore 21.00

L’ONESTO FANTASMA di Edoardo Erba con GIANMARCO TOGNAZZI

Sul palco del Teatro Remondini si alterneranno dunque, anche per questo secondo turno, artisti e compagnie che porteranno in scena storie e temi che attraversano vari generi teatrali. Storie di donne, storie d’amore, storie di amicizia, con drammaturgie che hanno radici sia nella grande tradizione teatrale e sia in quella contemporanea, alternando celebrati protagonisti a giovani talenti del nostro teatro.

Laura Morante

interpreta un personaggio mitico del teatro classico: Medea di Euripide. Artista di sofisticata sensibilità, musa di tanti registi del cinema contemporaneo, dà qui volto e voce a uno dei personaggi tragici più noti, estremi e coinvolgenti del teatro antico: Medea, donna tradita e abbandonata, lacerata dal dolore e dal desiderio di vendetta.

Teatro Stabile del Veneto

Sempre nel filone dei grandi classici anche la commedia di Carlo Goldoni Gl’innamorati con regia di Andrea Chiodi, che vede in scena 9 giovani attori del Teatro Stabile del Veneto. Una storia d’amore assai sfaccettata con personaggi molto più vicini al nostro tempo di quel che possiamo immaginare: due giovani che dovranno imparare dalle loro disavventure che l’amore non basta a sé stesso, ed anzi gestirlo è assai complesso.

Maddalena Crippa

insieme a Maximilian Nisi è la magnifica interprete di Un sogno a Istanbul tratto dal best seller di Paolo Rumiz “La cotogna di Istanbul”. Un testo teatrale di grande forza e suggestione che racconta della straordinaria storia d’amore di Max e Maša, a cui Maddalena Crippa restituisce, con eleganza e inarrivabile profondità, la complessità delle sue diverse anime.

Ida Marinelli

Capolavoro di intelligenza e abilità teatrale del premiato drammaturgo americano Edward Albee, è Tre donne alte, diretto da Ferdinando Bruni. Una pièce teatrale completamente declinata al femminile, con protagoniste tre donne in tre diverse fasi della vita: magistrale è Ida Marinelli nella novantenne ricca e vedova che ripercorre la sua esistenza, la badante che l’assiste con pazienza è un’impeccabile Elena Ghiaurov, mentre la giovane Denise Brambillasca, è l’avvocata ambiziosa che ne gestisce il patrimonio. Albee delinea per ognuna delle tre donne un ritratto meraviglioso e unico, fino alla sorpresa, nel secondo atto, della rivelazione della loro vera identità.

Gianmarco Tognazzi

E infine ancora un altro protagonista della scena Italiana: Gianmarco Tognazzi, in L’onesto fantasma con drammaturgia e regia di Edoardo Erba. Una commedia originale, che rilegge l’Amleto in modo singolare, mettendo in luce la storia di un’amicizia speciale e un grande atto d’amore verso il teatro.

MINI ABBONAMENTO 5 SPETTACOLI

Platea € 90

€ 90 Galleria € 75

VENDITA MINI ABBONAMENTO da martedì 14 novembre

– presso la biglietteria di Operaestate in Via Vendramini, 35

– online su vivaticket.com e punti vendita Vivaticket

Stagione Teatrale BIGLIETTI

platea (intero) € 25

€ 25 platea (ridotto) € 22

€ 22 galleria (intero) € 16

€ 16 galleria (ridotto) € 14

€ 14 diritto di prevendita € 1

€ 1 Riduzioni per under 25 e over 65

VENDITA BIGLIETTI dal 28 novembre al 20 dicembre presso la biglietteria di Operaestate in Via Vendramini, 35

– dal 30 novembre anche online su vivaticket.com e punti vendita Vivaticket

ORARIO APERTURA BIGLIETTERIA

martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 9.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.30 (via Vendramini, 35)

Per informazioni: 0424 524214

Comune di Bassano del Grappa – Comunicazione Operaestate/CSC/Dance Well

www.operaestate.it