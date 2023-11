Romano d’Ezzelino: serie di gravi atti vandalici alla scuola media

Vandalismi alla scuola media. Sindaco e Dirigente scolastico: «un fatto gravissimo. i responsabili di questi atti vandalici si autodenuncino».

A seguito degli atti vandalici che si sono verificati nella notte tra sabato 11 e domenica 12 novembre nel cortile della scuola secondaria di primo grado “Monte Grappa”, il sindaco di Romano d’Ezzelino Simone Bontorin e il dirigente scolastico Antonio Maria Bianchin rilasciano questa dichiarazione congiunta.

L’accaduto: un fatto gravissimo

«Quello che è accaduto è un fatto gravissimo. E’ avvenuto di notte e molto probabilmente ad opera di persone che hanno avuto a che fare con quell’istituto. Queste persone hanno agito mascherandosi e provocando danni ad una sede istituzionale ed educativa di proprietà pubblica e quindi bene comune. Il fatto va valutato per quello che è, ovvero con dei risvolti penali, se non adeguatamente autodenunciato. E’ importante che gli autori si prendano le proprie responsabilità e ammettano il gesto che hanno compiuto. Il danno è per tutti, per l’intera comunità, e tutti ne pagheranno le conseguenze. Ci sono stati dei tentativi di rimediare al danno, ma non è sufficiente per concludere la vicenda».

Gli incontri con le classi

Nel corso della mattinata sindaco, dirigente scolastico e Comandante della Stazione Carabinieri hanno svolto incontri diretti con ciascuna delle classi terze dell’istituto. «Abbiamo cercato, ciascuno per le proprie competenze, di puntare l’attenzione non tanto sulla colpevolezza, ma sul fatto che i ragazzi sono in un’età in cui riescono a capire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. Vorremmo che tutti i ragazzi e, perché no, i bambini della primaria, provino “grande fastidio” per questa cosa, perché il senso civico e l’educazione civica cresce anche con il “rifiuto” di certi comportamenti e delle loro conseguenze oltre che con l’assunzione della consapevolezza che poi i danni sono un costo per tutti. Abbiamo chiesto di diventare loro stessi comunicatori e altoparlanti di quella richiesta di autodenuncia. Da qui si può partire per capire cosa fare in futuro. In ogni caso diamo tempo fino a domattina per avere un riscontro dai responsabili. Dopo di che procederemo come prevede la legge».

Invito ad un momento di sensibilizzazione

Nella giornata di domenica il dirigente scolastico ha invitato ad un momento di sensibilizzazione all’interno di tutte le classi, specialmente le quinte della scuola primaria e le prime, seconde e terze della secondaria di primo grado. A seguito della richiesta, alcuni alunni delle classi quinte hanno risposto con un messaggio indirizzato ai colpevoli (foto in allegato).

Romano d’Ezzelino, 13 novembre 2023

Fonte: Comune di Romano d’Ezzelino (VI) – Ufficio Stampa