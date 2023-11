Pallacanestro Vicenza: troppo poco e Imola si prende i due punti

Bascket Serie B Nazionale – Pallacanestro Vicenza – I biancorossi perdono il quarto scontro diretto di fila e precipitano all’ultimo posto in classifica.

Civitus Allianz Vicenza – Virtus Imola 67-85 (19-22, 15-25, 19-16, 14-22)

Allenatore Cilio

Allenatore Regazzi

Nessuno uscito per cinque falli.

Arbitri De Rico ( Venezia ) e Corrias ( Pordenone ).

La pallacanestro Civitus Vicenza fallisce l’ennesimo appuntamento con la vittoria in uno scontro diretto, dando il via libera, sul proprio parquet ad una meritevole Virtus Imola, trascinata dal trio Balciunas, Barattini e Chiappelli.

Alla vigilia della sfida con i romagnoli si erano ripetuti i proclami del tipo gara da non sbagliare per nessun motivo al mondo, oppure successo per mettere prezioso fieno in cascina.

Nulla di tutto questo.

Anzi, è arrivata l’ennesima mazzata che ha messo a nudo i tanti e i troppi difetti di una squadra che sta precipitando sempre più verso il basso. Come uscirne? Il gruppo durante la settimana lavora in palestra con grande impegno, non ci sono screzi fra i giocatori, ma sta di fatto che quello che coach Cilio. prepara con attenzione e scrupolo, non viene poi messo in pratica dai ragazzi nel corso delle partite.

Dall’esterno si percepisce una tensione terribile, difficile da comprendere, allorchè si assiste a malintesi clamorosi che portano il quintetto a perdere palloni clamorosi a metà campo, ma anche la fase offensiva lascia ancora enormi perplessità. Insomma ci troviamo in presenza di una situazione alla quale al momento sembra davvero complicato trovare rimedi, mentre le giornate di questo duro campionato scorrono veloci. L’imperativo è quello di fare il possibile al fine di evitare assolutamente l’ultima posizione della classifica che alla conclusione della stagione regolare equivarrebbe alla retrocessione diretta senza il ricorso al salvagente dei playout.

Difficile, ad ogni modo , affermarsi quando manca la cattiveria agonistica e quando ci si esprime bene solo per dieci minuti sui quaranta previsti.

PRIMO QUARTO

Dopo i primi cinque minuti all’insegna dell’equilibrio si registra il primo scatto dei gialloneri romagnoli che con un Balciunas dalla mano calda si portano sul +7 ( 20 a 13 ) a due minuti dalla prima sirena. I padroni di casa reagiscono portandosi a meno 3.

SECONDO QUARTO

Per Vicenza si accendono prima Terenzi e poi Brescianini (al rientro) che con una tripla a testa firmano il contro sorpasso berico (25 a 24). Ma è solamente un fuoco di paglia. Imola adotta una indigesta zona 2/3 e da li inizia a costruire il suo primo successo esterno stagionale. Un brillante Barattini trascina i gialloneri che innestano la marcia confezionando un 25 a 15 di parziale all’interno del secondo periodo, che consente loro di andare alla pausa lunga sul 47 a 34.

TERZO QUARTO

Ad inizio ripresa Vicenza sembra un’altra squadra e prova a dare corpo ad una rimonta. Imola segna la miseria di due punti nei primi sette minuti e dà l’impressione di essere sulle gambe. Riva con una tripla frontale riporta i biancorossi sul meno quattro (47 a 43). La Civitus arriva due volte al meno 1. Ma è pura illusione. Imola decolla nuovamente ed alla terza sirena gode di un importantissimo +10 ( 63 a 53 ).

ULTIMO QUARTO

Romagnoli in fiducia e in controllo, mentre Vicenza ricorda molto quella del primo tempo. Gli uomini di coach Regazzi difensivamente ineccepibili respingono l’ultimo assalto berico ed anzi mettono a segno un perentorio 22 a 14 che li mette al riparo da tutti i rischi. Cala un triste sipario con i gialloneri che si prendono una bella boccata dì ossigeno, mentre la Civitus col morale a pezzi domenica prossima dovrà affrontare la trasferta in casa di San Vendemiano. Una squadra di grande livello che punta al vertice.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza

