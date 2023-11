Domenica ecologica Vicenza: riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti

Riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti al centro della domenica ecologica del 19 novembre

Eventi da San Pio X al centro storico: visite all’impianto di gestione e riutilizzo dei rifiuti della cooperativa Insieme e numerose attività di sensibilizzazione. Blocco del traffico all’interno delle mura storiche e in via Palemone

Riduzione, riuso e riciclo dei rifiuti

Sono le parole chiave della domenica ecologica che si svolgerà il 19 novembre in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti (Serr), in programma dal 18 al 26 novembre. Tavole rotonde, laboratori, clean up e tante altre attività caratterizzeranno la giornata che si svilupperà in centro storico e nel quartiere di San Pio X, dove ha sede l’impianto di gestione dei rifiuti e preparazione per il loro riutilizzo di Insieme Cooperativa sociale.

Blocco del traffico

Come di consueto, nella Domenica ecologica è previsto il blocco del traffico all’interno delle mura storiche dalle 10 alle 18. Inoltre, dalle 10 alle 13 sarà chiuso il tratto di via Palemone tra l’incrocio tra via Sale e quello con via Marasca. Lo stop alla circolazione interesserà tutti i veicoli a motore, ad esclusione di quelli elettrici, con le abituali eccezioni.

A presentare il programma della domenica ecologica, che vede il coinvolgimento di molteplici associazioni cittadine, sono stati l’assessore all’ambiente Sara Baldinato e Marina Fornasier, presidente della cooperativa Insieme.

L’assessore Sara Baldinato sottolinea

«Il titolo della domenica ecologica del 19 dicembre è “Vicenza si differenzia” – sottolinea l’assessore all’ambiente Sara Baldinato -. Il tema della giornata sarà infatti quello dei rifiuti. Come per le scorse volte, verrà coinvolto un quartiere in particolare. In questo caso la scelta è caduta su San Pio X dove è presente l’impianto di Insieme Cooperativa sociale, un punto di riferimento anche a livello europeo per la gestione e il riutilizzo dei rifiuti, che domenica mattina sarà aperto alle visite.

Nel corso della giornata ci saranno poi molte attività per bambini e famiglie, organizzate dalle associazioni del quartiere. Tra queste anche il concerto degli alunni della scuola Barolini in via Palemone. Tanti poi gli incontri e le tavole rotonde con i cittadini, come quello che si svolgerà nel pomeriggio per rinfrescare la memoria sulla raccolta differenziata con il Comune e Agsm Aim Ambiente. A Villaggio del Sole inoltre verranno messe a dimora 260 piante grazie all’iniziativa promossa da Alberi Felici e a Beleafing e al sostegno degli sponsor Ferretto Group e Salvagnini, che hanno regalato gli alberi».

Il commento di Marina Fornasier

«Per gestire il presente e non subire il futuro, Insieme propone da più di 40 anni eventi di sensibilizzazione alla cittadinanza sui temi ambientali e sociali – dichiara Marina Fornasier , presidente della cooperativa Insieme -: è infatti necessario rendere circolari le informazioni e i saperi per riuscire a prendersi cura dell’ambiente che ci circonda, a partire dai luoghi che frequentiamo e dalla nostra città, con tutti gli strumenti a nostra disposizione e con più persone possibile.

Per questo, grazie alla domenica ecologica e alla collaborazione con l’assessorato all’ambiente, abbiamo potuto ampliare l’offerta prevista per la Serr, partendo da una visita guidata al nostro impianto, che rappresenta una best practice europea di economia circolare, per far sapere alla cittadinanza cosa c’è dietro al negozio che conosce da decenni e come si trasformano gli scarti di una città in una risorsa attraverso la cosiddetta “preparazione per il riutilizzo” e il riciclo. La successiva tavola rotonda in Villa Tacchi serve poi ad approfondire con esperti del settore le potenzialità e le criticità della filiera tessile, partendo proprio dai vestiti che scartiamo e buttiamo nelle campane stradali».

Claudio Buniato

«L’incontro organizzato da Agsm Aim Ambiente in villa Tacchi domenica 19 novembre alle 15,30 mira a sensibilizzare i cittadini relativamente alla raccolta differenziata – spiega Claudio Buniato, responsabile operativo Agsm Aim Ambiente -. Si tratta di un’occasione formativa rivolta alla cittadinanza incentrata sul corretto conferimento dei rifiuti. Da sottolineare come nel 2022 a Vicenza sono state raccolte 67.630 tonnellate di rifiuti e il 75,70% di questi rifiuti sono stati raccolti in modo differenziato»

Eventi nella domenica ecologica

San Pio X

A San Pio X le attività di sensibilizzazione sulla sostenibilità e sulla corretta gestione dei rifiuti in programma all’impianto di via Dalla Scola e in Villa Tacchi sono organizzate dalla cooperativa Insieme in collaborazione con l’assessorato all’ambiente. Gli eventi rientrano nell’ambito della Settimana europea della riduzione rifiuti e del progetto Fact! (Futuro, ambiente, cultura, territori), che vede come partner sia l’amministrazione sia Insieme, oltre a Porto Burci, Centro Tecchio e Caracol Olol Jackson, con capofila Arci Servizio Civile e il sostegno di Fondazione Cariverona.

Si partirà alle 9 con la visita guidata all’impianto di Insieme, con focus sulla parte di valorizzazione dei prodotti tessili ma non solo. Ci si sposterà poi, preferibilmente a piedi o in bicicletta, a Villa Tacchi dove alle 11 si terrà la tavola rotonda “Stai in campana: che fine fanno gli indumenti usati?”. Interverranno l’assessore all’ambiente Sara Baldinato, Marina Fornasier e Adriano Verneau (presidente e vicepresidente di Insieme), Davide Crippa (ricercatore IUAV e Direttore del Master in Design Innovation Management) e Antonio Pergolizzi (analista ambientale, saggista e giornalista, dal 2006 curatore del Rapporto Ecomafia di Legambiente).

Workshop per bambini

In contemporanea ci sarà il workshop per bambini dai 5 ai 12 anni “Un calzino per amico” per imparare, giocando, l’arte del cucito e per scoprire come riusare i calzini spaiati. Per l’occasione, sarà aperta la sede distaccata della Biblioteca Bertoliana che accoglierà i ragazzi che parteciperanno ai laboratori.

Alle 17 al Caracol Olol Jackson, nell’ambito della rassegna Di Sana Pianta, sarà la volta della conferenza-laboratorio dedicata al pensiero di Murray Bookchin “La rivoluzione ecologica”.

Alle 15.30, sempre in Villa Tacchi, si terrà l’incontro “Raccolta differenziata: come funziona, come migliorarla” promosso da Comune e Aim Ambiente con l’assessore Sara Baldinato e l’amministratore unico Mariano Farina. In contemporanea, sempre all’interno dei locali dalla biblioteca, ci saranno dei laboratori creativi sul riciclo rivolti ai più piccoli.

Dalle 10 alle 17 a Villa Tacchi sarà possibile, previa prenotazione online effettuabile anche in loco, effettuare gratuitamente la marcatura della propria bicicletta.

Viabilità

In via Palemone, chiusa al traffico dalle 10 alle 13, ci saranno giochi in strada, laboratori, animazione e letture per bambini. Alle 9.30 dal campo da calcio di via Calvi partirà il clean up di Plastic Free. Ore 10.30 Lions Club Riviera Berica e Associazione Civiltà del Verde proporranno una visita guidata nel giardino di Villa Tacchi. Alle 11.30 nel cortile della scuola Barolini si terrà un concerto a cura degli alunni dell’indirizzo musicale dell’istituto comprensivo 4. La chiesa di San Pio X ospiterà un torneo di tiro libero al campo da basket, mentre al circolo La Rondine si passerà il pomeriggio danzando.

Eventi centro storico di Vicenza e non solo…

Non mancheranno gli eventi in centro storico e in altri quartieri della città. In piazza Castello ci sarà il mercatino “Trees Days tra Oriente e Occidente”. Al mercato coperto di via Cordenons, Campagna Amica Vicenza e Coldiretti Vicenza proporranno una degustazione dei prodotti del territorio abbinata alla spesa salva ambiente.

Per l’intera giornata ingresso libero alle Gallerie di Palazzo Thiene, dove la mattina si terranno dei laboratori per bambini “Il gioco dell’Oca riciclona” curati da Scatola Cultura, alla chiesa di Santa Corona e al Museo d’arte sacra di Monte Berico, con visite guidate alle 11 e alle 16. Ci sarà anche la possibilità di partecipare alle visite guidate gratuite “Basilica underground” all’area archeologica di Corte dei Bissari.

Sarà inoltre aperta l’oasi degli stagni di Casale “Alberto Carta” grazie al WWF Padova-Vicenza. All’oasi arriverà la pedalata a cura di Fiab con partenza da piazza Biade alle 10.

Ai Pomari appuntamento con Alberi Felici Vicenza per la piantumazione nella zona commerciale di via Acqui e Giazzon di 260 tra alberi e arbusti.

Maggiori informazioni sono disponibili nel sito del Comune: https://www.comune.vicenza.it/vicenza/eventi/evento.php/358663

Blocco del traffico nella domenica ecologica

I cittadini sono fortemente invitati a lasciare a casa la propria auto e sperimentare modalità di spostamento a basso impatto ambientale aderendo alle numerose iniziative culturali, di mobilità sostenibile, cittadinanza attiva e sensibilizzazione ambientale in programma.

Il blocco del traffico, che prevede il divieto di circolazione di tutti i veicoli a motore con qualsiasi tipo di alimentazione, esclusi quelli elettrici, si svolgerà dalle 10 alle 18 nell’area all’interno delle mura storiche. Dalle 10 alle 13 sarà chiuso il tratto di via Palemone tra l’incrocio tra via Sale e quello con via Marasca.

Verrà, inoltre, incentivato l’utilizzo del trasporto pubblico locale, prevedendo l’incremento delle corse centrobus Linea 10 parcheggio Stadio (ogni 12 minuti) e la possibilità per le famiglie di utilizzare la navetta con un unico biglietto da 2.90 comprensivo del costo del parcheggio. In aggiunta, in tutte le linee cittadine del trasporto pubblico locale un singolo biglietto a pagamento sarà valido per tutta la giornata.

Elenco delle strade percorribili che circondano l’area vietata alla circolazione

Viale Mazzini; viale D’Alviano; viale F.lli Bandiera (dalla rotatoria di porta San Bortolo a viale Rodolfi); via Rodolfi; via Ceccarini; via Legione Gallieno; viale Margherita; viale del Risorgimento Nazionale; viale X Giugno (da viale Risorgimento Nazionale a viale Venezia); viale Venezia; piazzale della stazione; viale Milano; viale dell’Ippodromo; piazzale Bologna.

Parcheggi

Oltre ai parcheggi di interscambio Stadio e Cricoli, sono aperti i parcheggi in viale D’Alviano – Porta San Bortolo, viale Rodolfi (in prossimità dell’ingresso dell’ospedale), piazzale Bologna e parcheggio Verdi (ingresso e uscita esclusivamente da viale Ippodromo fino ad esaurimento dei posti disponibili). Sono inoltre aperti i parcheggi Cattaneo e Framarin.

Chi può circolare

Sono previste eccezioni al divieto di circolazione. Possono circolare, tra gli altri, i veicoli al servizio delle persone con disabilità (muniti di contrassegno), di persone affette da gravi patologie documentate (con certificazione rilasciata dagli enti competenti o autocertificazione), di persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse, di chi deve essere sottoposto a terapie, cure indispensabili ed indifferibili, analisi e visite mediche, di persone impegnate nell’assistenza a ricoverati in luoghi di cura, nel proprio domicilio o nei servizi residenziali per autosufficienti e non (con autocertificazione o dichiarazione ditta se privi di distintivi o particolari segni di riconoscimento applicati alle fiancate della carrozzeria).

Altre disposizioni di circolazione

I veicoli utilizzati per recarsi alla farmacia di turno nel caso questa si trovasse all’interno dell’area vietata alla circolazione (con autocertificazione o copia della ricetta medica); i residenti dell’area interessata al blocco che si devono recare all’obitorio dell’ospedale di Vicenza (con autocertificazione), alla stazione ferroviaria, alla stazione Svt, per accompagnare o prelevare passeggeri di treni e autobus (i conducenti e gli eventuali accompagnatori dovranno essere provvisti di autocertificazione o di biglietto e/o abbonamento treni/autobus).

I veicoli di ospiti o dei loro accompagnatori di alberghi, strutture ricettive simili o case di accoglienza ubicati nella zona interdetta, per il solo percorso di andata e ritorno (con obbligo di esposizione di copia della prenotazione o provvisti di autocertificazione); veicoli di lavoratori turnisti, residenti o con sede di lavoro all’interno dell’area vietata alla circolazione, con turno d’inizio o fine orario e/o zone non sufficientemente coperte dal servizio pubblico di linea (con dichiarazione della ditta o provvisti di autocertificazione), l’eccezione in questione non riguarda i lavoratori con orario giornaliero spezzato (mattina e pomeriggio); i veicoli a trazione esclusivamente elettrica (no ibridi).

Altre info

Per altre particolari casistiche il direttore del servizio Ambiente, energia, territorio potrà rilasciare specifiche autorizzazioni attraverso la consegna di copia dell’ordinanza appositamente vidimata con eventuali prescrizioni (ad es. tragitto obbligatorio, orari, ecc.) da esporre sul cruscotto del veicolo.

L’autocertificazione deve essere esposta sul cruscotto in modo ben visibile e deve contenere: gli estremi del veicolo, le indicazioni dell’orario, del luogo di partenza e di destinazione e la motivazione del transito.

L’elenco completo delle deroghe e il fac-simile del modello di autocertificazione sono disponibili nel sito del Comune di Vicenza.

Sanzione

Per chi viola il divieto è prevista una sanzione amministrativa di 87 euro.

In caso di pioggia

In caso di maltempo intenso il blocco del traffico potrà terminare in anticipo rispetto all’orario previsto o essere annullato. Sarà a discrezione dei singoli organizzatori valutare se mantenere o annullare i rispettivi eventi.

Vicenza, 13 ottobre 2023

