Alla scoperta della diagnostica per immagini moderna

Diagnostica per immagini: le tecniche di imaging utili ad effettuare diagnosi e terapie

Gli esami di diagnostica per immagini fanno il loro ingresso nella storia con Wilhelm Rontgen, il fisico tedesco che scoprì i raggi X. Grazie a quelle radiazioni i medici sono stati in grado di ottenere immagini del nostro corpo e di utilizzare queste ultime sia per la diagnosi che per la prevenzione ed il monitoraggio di malattie.

Esami e strumenti all’avanguardia

Gli esami che rientrano in questa categoria sono utilissimi per conoscere la struttura anatomica e morfologica di un paziente. Si tratta, inoltre, di un settore in continua evoluzione, dal momento che le tecniche di indagine radiologica si sono affinate nel tempo.

Oggi ci si confronta con tecniche di imaging avanzate, che si servono dei computer per ottenere maggiori informazioni anche più dettagliate ed affidabili rispetto alla radiologia tradizionale. Ad esempio, la Risonanza magnetica 3 tesla è un’apparecchiatura di ultima generazione, che acquisisce immagini digitalizzate e particolari anatomici ad altissima qualità ed è utile in disparati settori clinici.

Il Tc multistrato, invece, è in grado di fornire un’immagine trasversale di diversi punti del corpo, attraverso la combinazione di più immagini. In questo caso le radiazioni emesse per l’esame sono inferiori alla norma.

Tra gli esami più noti del settore ritroviamo, invece, l’ecodoppler, che si serve degli ultrasuoni per analizzare lo stato di salute del cuore, oppure la risonanza magnetica, che traccia un quadro preciso degli organi interni. Proprio quest’ultima oggi è eseguibile anche sul feto, per rilevare eventuali malformazioni. Abbiamo ancora ecografia, MOC, teleradiografia del cranio, diagnostica senologica ed altro.

Da questo breve elenco possiamo già evincere la quantità di patologie individuabili con la diagnostica per immagini, ma non finisce qui. Sono anche esami non invasivi né fastidiosi per il paziente. I metodi cambiano in base alla tipologia dell’esame da svolgere, ma in tutti i casi è il medico che ci guida.

A chi affidarsi per esami di diagnostica per immagini

Oggi basta una ricerca sul web per scoprire che esistono in tutta Italia centri specializzati in prestazioni di diagnostica per immagini, come nel caso del Gemini RX a Travagliato (BS), che sono sempre al passo con le nuove scoperte del settore.

Del resto per offrire trattamenti all’avanguardia è indispensabile avere strumenti che consentono al medico di ottenere risultati accurati. Alla fine ad avere la meglio è di certo la salute del paziente.