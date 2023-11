Serie B1 femminile girone B – Superata l’Orotig (1-3) – Vicenza Volley festeggia il primo successo esterno

Quarto centro stagionale e primi punti in trasferta per la squadra di Mariella Cavallaro, che si affaccia alla parte alta della classifica

Quarto successo stagionale

Primo urrah esterno per le ragazze di Vicenza Volley, a segno 3-1 ieri sera (sabato) a Ponti sul Mincio contro l’Orotig Peschiera Ponti nella sesta giornata del girone B di B1 femminile.

Dopo aver difeso l’imbattibilità casalinga, la squadra di Mariella Cavallaro ha conquistato anche i primi punti esterni prevalendo contro la formazione di coach Mori, salendo a quota 11 punti in classifica.

Mariella Cavallaro

“Era importante vincere – commenta coach Cavallaro – e così è stato. Non è stato un successo facile: l’Orotig nei fondamentali di seconda linea è veramente brava, ma ho visto una Vicenza migliore in attacco, una squadra che ha difeso palloni su palloni in azioni lunghissime e che ha lavorato bene a muro. Vorrei fare un plauso particolare alle ragazze che partono della panchina, entrano nei momenti difificili e ti portano a vincere la partita, come la nostra palleggiatrice Valeria Bauce (3 ace, ndc). In doppia cifra le laterali Costagli, Digonzelli e Boninsegna, con quest’ultima protagonista in tutti i fondamentali, oltre a Formaggio che si è ben distinta in difesa”.

Sabato alle 20,30 Vicenza Volley tornerà al palazzetto dello sport di via Goldoni per il match interno contro le veronesi dell’Arena Volley Team, appaiate al secondo posto provvisorio prima del completamento del turno a -4 dalla capolista Ostiano.

OROTIG PESCHIERA PONTI-VICENZA VOLLEY 1-3

(20-25, 25-16, 22-25, 18-25)

OROTIG PESCHIERA PONTI:

Gasparini 2, Riccato 9, Moschini 2, Rancati 14, Ghirardelli 4, Bellè 17, Di Nucci (L), Tolotto 9, Baldizzone, Poggi. N.e.: Franchini, Marcuzzi, Scupola, Galati (L). All.: Mori

VICENZA VOLLEY:

Spinello 3, Costagli 14, Pegoraro 10, Digonzelli 15, Boninsegna 17, Andeng Okomo 5, Formaggio (L), Tasholli 1, Roviaro, Bauce 3. N.e.: Simpsi, Andreatta (L). All.: Cavallaro

ARBITRI: Conti e Monti

NOTE: Durata set’ 24’, 24’, 29’, 27’ per un totale di 1 ora e 44 minuti di gioco

Orotig Peschiera Ponti: battute sbagliate 10, ace 5, ricezione positiva 54% (perfetta 27%), attacco 28%, muri 9, errori 23

Vicenza Volley:

battute sbagliate 14, ace 9, ricezione positiva 41% (perfetta 21%), attacco 34%, muri 10, errori 28.

VICENZA, 12 NOVEMBRE 2023

VICENZA VOLLEY SSD a RL Ufficio Stampa Luca Ziliani

www.volley-vicenza.it