Pista Lunga, CdM Obihiro: 2° posto per Davide Ghiotto sui 5000 metri!

Si è chiusa con un eccezionale secondo posto di Davide Ghiotto sui 5000 metri per l’Italia la prima tappa stagionale di Coppa del Mondo di pista lunga a Obihiro, in Giappone.

Davide Ghiotto

Sul ghiaccio del Meiji Hokkaido-Tokachi Oval il ventinovenne vicentino delle Fiamme Gialle ha raccolto l’ottavo podio individuale nel circuito internazionale in carriera, tutti ottenuti nell’arco di meno di ventiquattro mesi e con soli dieci tentativi a disposizione.

Nella gara odierna, Ghiotto ha concluso la sua prova in 6’12″90. Dopo avere condotto a lungo, è stato sopravanzato solo negli ultimi 500 metri dall’olandese Patrick Roest, campione mondiale in carica sulla distanza.

Archiviata la gioia per il posto d’onore con il Team Pursuit, resta così un altro motivo di orgoglio e soddisfazione per il fuoriclasse azzurro in questo appuntamento inaugurale di Coppa del Mondo. Sempre nei 5000 metri, da rimarcare anche la sesta posizione in 6’19″70 di Michele Malfatti (Fiamme Gialle). Miglior piazzamento individuale in carriera in una tappa del circuito internazionale.

Staffetta a coppie miste

Ottimo quarto posto (a poco più di 4o centesimi dal podio) poi per l’Italia nella staffetta a coppie miste, nuovo format di gara alla prima presenza in Coppa del Mondo e che ha visto la Nazionale tricolore schierare Serena Pergher (Fiamme Oro) e Riccardo Lorello (C.S. Esercito). Un piazzamento ottenuto anche in virtù della squalifica del Canada, autore del miglior tempo.

Giornata completata in casa tricolore dal 14° posto di David Bosa (Fiamme Oro) sui 500 metri di division A con il tempo di 35″36.

Nelle gare di division B

Buon 4° posto per Andrea Giovannini (Fiamme Gialle) con Daniele Di Stefano (Fimme Oro) 7° sul traguardo con personal best (6’26″47). Top ten centrata da Laura Lorenzato (Noale Ice) sui 3000 metri.

La tappa giapponese si chiude in modo positivo per l’Italia, capace di centrare due podi e ben sei piazzamenti complessivi nelle prime sei posizioni, cui va aggiunto un terzo posto ottenuto nella divisione b.

Di seguito i risultati completi della tappa.

