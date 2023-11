Giornata del Ringraziamento. Ad Altavilla Vicentina 130 trattori celebrano l’Agricoltura

Il presidente Pietro Guderzo: “La nostra agricoltura è fatta di persone che hanno la porta di casa sempre aperta, pronte ad accogliere il prossimo ed animate da grande altruismo”

Giornata del Ringraziamento

Grande partecipazione ed emozione per la 73a edizione della Giornata del Ringraziamento, celebrata questa mattina nella chiesa parrocchiale dei Ss. Redentore e Sant’Urbano Papa, in Piazzetta Don Giuseppe De Munari ad Altavilla Vicentina, alla presenza del Vescovo di Vicenza, mons. Giuliano Brugnotto, che ha presieduto la messa solenne.

Fin dal 1951 la celebrazione della Giornata del Ringraziamento, istituita per iniziativa della Coldiretti e successivamente inserita nel calendario liturgico dalla Conferenza Episcopale Italiana, rappresenta per il mondo agricolo un momento di alto valore identitario.

Ad attendere gli oltre 130 trattori sfilati lungo le vie di Altavilla Vicentina, il presidente di Coldiretti Vicenza, Pietro Guderzo, con il direttore Simone Ciampoli, il presidente di Coldiretti Veneto, Carlo Salvan ed un importante schieramento di autorità, che hanno preso parte all’importante evento ricordando il ruolo strategico dell’agricoltura per il territorio ed il Paese.

Vescovi italiani

Il tema che i Vescovi italiani hanno scelto per questa Giornata del Ringraziamento pare essere fatto su misura delle priorità e dei valori più attuali che Coldiretti incarna: “Lo stile cooperativo per lo sviluppo dell’agricoltura”. Infatti, il richiamo al lavoro di squadra ed alla capacità delle imprese del territorio a lavorare in team appare sempre più come la via fondamentale per reagire alle turbolenze di un mercato in profondo e rapido mutamento.

“Gli agricoltori sono sempre pronti a mettersi in gioco e disponibili per la società. Per questo la cooperazione nel Vicentino si è sviluppata in modo particolare. Oggi questa unità – ha spiegato nel corso del suo intervento il presidente di Coldiretti Vicenza, Pietro Guderzo – è ancor più fondamentale per combattere i nuovi pericoli che avanzano, primo fra tutti quello rappresentato dal cibo sintetico. La metafora ideale è quella di un essere umano che tenta di sostituirsi a Dio, per propinare al mondo qualcosa di artificiale, in luogo di alimenti che la terra ci offre, attraverso il lavoro di noi agricoltori. Una visione inaccettabile e pericolosissima”.

I Vescovi elogiano il sistema agricolo costituito, in cui il territorio Berico si rispecchia perfettamente, perché “permette di realizzare un’economia al servizio dell’uomo facendo incontrare le parti sociali. Sia che fossero piccole o medie imprese, o anche collaborando fra grandi aziende, si è potuta creare un’importante rete, che ha permesso benessere ed avanzamento qualitativo del produrre”.

Vescovo Giuliano

Non va dimenticato, come ha ricordato nella sua omelia il Vescovo Giuliano, che lo stile cooperativo propone un modello d’impresa nel quale la comunità è un bene per tutti, così come suggerisce la Dottrina Sociale della Chiesa: “I componenti dell’impresa devono essere consapevoli che la comunità nella quale operano rappresenta un bene per tutti e non una struttura che permette di soddisfare esclusivamente gli interessi personali di qualcuno. Solo tale consapevolezza permette di giungere alla costruzione di un’economia veramente al servizio dell’uomo e di elaborare un progetto di reale cooperazione tra le parti sociali”.

Pietro Guderzo

Ed a tal proposito, nel suo intervento, il presidente Guderzo ha aggiunto: “oggi molti credono che se si hanno soltanto mille followers non si conta nulla, ma la verità è che ci si dovrebbe preoccupare se si è soli tra mille followers. In questo senso Coldiretti ha la grande capacità di riunire una grande forza, fatta di persone con valori importanti e capaci di lavorare in squadra per l’obiettivo comune: produrre cibo, far crescere l’economia e, naturalmente, garantire la vita. In tal senso, la cooperazione non è intesa come una mera forma giuridica, ma come educazione al rispetto ed all’aiuto reciproco. Cooperazione è quando un tuo problema diventa anche il mio; dove la concorrenza e la cultura dello scarto lasciano spazio allo lavorare insieme, alla comunione d’intenti”.

Simone Ciampoli

“Il ruolo di agricoltori ed allevatori quali custodi del creato, della terra e degli animali, così come – conclude il direttore di Coldiretti Vicenza, Ciampoli – la lotta alla deriva del cibo sintetico, promossa dai potenti del mondo ai danni dell’ambiente e del cibo vero, unitamente ai cambiamenti climatici che rendono il lavoro della terra sempre più caratterizzato da incognite e rischi, sono i filoni di impegno su cui Coldiretti sta lottando per difendere cittadini e consumatori di oggi e di domani”.

Come ricordano i Vescovi italiani nel documento elaborato per la Giornata del Ringraziamento: “Di fronte ai cambiamenti climatici, azioni condivise, sostenute anche dallo stile cooperativo, permettono di mettere in atto un’opera formativa che affronti insieme, superando ogni tentazione egoistica, i disagi sempre più frequenti causati dalle calamità naturali”.

Al termine della celebrazione, nell’area antistante la chiesa parrocchiale dei Ss. Redentore e Sant’Urbano Papa, mons. Giuliano Brugnotto ha accolto le macchine agricole e benedetto attrezzature ed agricoltori presenti per l’occasione, mentre i cesti giunti dalle sezioni Coldiretti Vicenza di tutta la provincia saranno donate alle famiglie bisognose del territorio.

Altavilla Vicentina – Vicenza, 12 novembre 2023

Matteo Crestani Giornalista