Rosà: un merlo, 5 stati e quasi 1500 km percorsi

Ha fatto tappa a Rosà attraversando 5 stati e percorrendo quasi 1500 chilometri, un esemplare di merlo proveniente dalla Polonia dell’iniziativa ICARUS .

International Cooperation For Animal

Uno sforzo grazie ai ricercatori tedeschi per tracciare i corridoi migratori dei piccoli animali utilizzando i trasmettitori GPS. Il progetto ” International Cooperation For Animal” e iniziato nel 2002 e il sistema di localizzazione e stato installato sulla Stazione Spaziale Internazionale nel agosto 2018′ ed e stato attivato a luglio 2019.

Dopo un primo progetto pilota e entrato in funzione nel 2020. E grazie alla progettazione di un sistema GPS sempre più piccolo è ora possibile monitorare anche queste specie. L’obiettivo mira a raccontare agli esperti ed appassionati come stanno cambiando gli ecosistemi in tempo reale. Oltre che di come gli animali si adattano a tali cambiamenti.

GPS

Un lavoro di studio e ricerca dove sono stati equipaggiati diversi animali di diverse specie con minuscoli zainetti di solo 5 grammi contenenti sensori in grado di trasmettere la posizione GPS dell’animale e sui loro movimento e sull’ ambiente circostante.

Pochi grammi dove sporgono le 2 anteninne per la trasmissione dei dati. La missione e a lungo termine e tende costruire un gruppo di 100.000 animali appartenenti a specie diverse, uccelli mammiferi e rettili in grado di fornire in tempo reale la loro situazione.

Tutto questo non è più fantascienza e i misteri da scoprire sono molti.

