Pallacanestro Vicenza: con la Virtus Imola i punti valgono doppio

Basket Serie B Nazionale. La Civitus pallacanestro Vicenza ritorna nella sua arena domani alle 18 (arbitri De Rico di Venezia e Corrias di Pordenone) per riassaporare il gusto della vittoria dopo il bruciante stop di Ozzano. Quello con la Virtus imola è un altro importantissimo scontro diretto, possibilmente da conquistare,

La classifica

Tanto per intenderci biancorossi e romagnoli stazionano sull’ultimo gradino della classifica, a quota quattro assieme a Bisceglie, Taranto e Ozzano, mentre un pò più su, a quota sei, troviamo altri quattro club. Quindi massima fluidità certo, in una regular season equilibrata e lunghissima, ma è quanto mai necessario muovere la classifica, dal momento che non è facile recuperare i punti persi per la strada e che il destino di Vicenza è strettamente legato alle performances casalinghe. Imperativo imporsi fra le mura amiche come già avvenuto con Chieti e San Severo, quintetti di livello unanimemente riconosciuti come tali.

A Ozzano sabato scorso, nel primo vero arrivo in volata della stagione, si è persa una grande occasione, complice magari anche l’infortunio, nel primo tempo di capitan Cernivani, che ha fatalmente accorciato le rotazioni, ed è per questo motivo che la squadra nel finale è rimasta col fiato piuttosto corto. Bisogna tuttavia riconoscere che la Civitus, in questo scorcio iniziale di campionato ha palesato parecchie difficoltà a livello offensivo, che vanno risolte alla svelta.

VIRTUS IMOLA:

la squadra giallonera allenata da coach Regazzi si presenta a Vicenza con due successi (Ozzano e Taranto). Ma è uscita piuttosto male dal derby di domenica scorsa al palaRuggi con la Raggisolaris Faenza. Dopo la rocambolesca conquista della B nazionale ottenuta a maggio a spese di Ancona, la sponda Virtus è ripartita da un quintetto totalmente rinnovato. Tra i volti nuovi spiccano protagonisti di questa categoria come Chiappelli . Barattini e Masciarelli. La Virtus ha deciso di regalarsi lo straniero, nello specifico l’esterno lituano Balciunas, che ha un ruolo rilevante dopo tanta esperienza nella seconda serie lituana.

Due mesi fa ad Imola la pallacanestro Vicenza è incappata in una sconfitta. Questo l’unico precedente fra i due team, ma giova ricordare che si trattava non di campionato ma del secondo turno di Supercoppa. Ben altra storia insomma.

Riccardo Giuntini Pallacanestro Vicenza