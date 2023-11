Ospedale di Santorso: chirurgia generale, riduzione liste d’attesa

Oggi ambulatori aperti, in un giorno ridotte di un terzo le liste di attesa – Ospedale di Santorso

Nella mattinata di oggi sono state eseguite oltre 80 visite tramite 4 ambulatori.

Prosegue così il piano straordinario dell’ULSS 7 Pedemontana per la riduzione delle liste di attesa

Apertura straordinaria

Questa mattina, per la Chirurgia Generale dell’ospedale di Santorso, che dalle 8.30 alle 13.00 ha effettuato oltre 80 visite distribuite in quattro ambulatori che hanno lavorato in parallelo,

2 dedicati alla chirurgia generale e alla proctologia

altri 2 per la valutazione di piccoli interventi (come ad esempio neoformazioni cutanee).

Il tutto grazie all’impegno di 4 specialisti e di altrettanti infermieri, coordinati dal dott. Giuseppe Portale, direttore dell’U.O.C. Chirurgia Generale, che spiega così l’iniziativa:

«Abbiamo accolto di buon grado la proposta della Direzione di adottare questo format innovativo per contribuire a ridurre le liste di attesa, attraverso una apertura straordinaria di sabato. In questo modo in una sola mattinata abbiamo ridotto di circa un terzo le liste di attesa, dunque abbiamo conseguito un risultato importante. Questo premia l’impegno di medici e infermieri, per i quali naturalmente l’iniziativa rappresenta un aggravio di lavoro, ma devo dire che la proposta è stata subito accolta di buon grado perché siamo una squadra molto motivata.

Anche i pazienti, che avevamo provveduto a contattare nelle scorse settimane, hanno dimostrato di gradire l’iniziativa, perché di sabato è più facile venire in ospedale o, nel caso dei più anziani, farsi accompagnare, non essendoci impegni di lavoro per la maggior parte delle persone.

Attività ambulatoriale

La nostra Chirurgia Generale svolge infatti la regolare attività ambulatoriale dal lunedì al venerdì sia al mattino che al pomeriggio. Ma certamente l’accessibilità di sabato è agevolata. Considerando quindi sia il risultato conseguito, sia il gradimento riscontrato abbiamo già in programma di ripetere l’iniziativa nel corso dell’anno».

Prosegue così l’impegno dell’ULSS 7 Pedemontana per la riduzione delle liste di attesa, anche attraverso nuove modalità organizzative:

«L’apertura straordinaria degli ambulatori di sabato è un format che nell’ultimo mese abbiamo già adottato sia all’ospedale di Santorso, prima in Ortopedia e ora in Chirurgia Generale, sia all’ospedale di Bassano, con la Radiologia, la Cardiologia, l’Urologia e la Chirurgia Maxillo Facciale, e ulteriori date sono già programmate. La riduzione delle liste di attesa è una priorità e, grazie anche a specifiche risorse finanziarie aggiuntive che ci ha messo a disposizione la Regione Veneto, stiamo mettendo in campo tutti gli strumenti possibili, incluse iniziative innovative come questo format. Voglio sottolineare la grande disponibilità di medici e infermieri.

Quando è stata proposta l’attività di sabato hanno sempre accettato di buon grado, dimostrando una dedizione e un bellissimo spirito di squadra».

