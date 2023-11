La scuola di Polegge è più formativa, con: “Una scuola a più mani”

La scuola di Polegge tra storia e innovazione all’evento tra ex alunni, famiglie e docenti

Più di duecento persone, tra ex alunni, famiglie e docenti, hanno partecipato all’evento dedicato alla nascita, all’evoluzione e alla particolare offerta formativa della scuola primaria Pajello di Polegge. L’occasione è stata la presentazione, alla primaria Ghirotti dell’istituto comprensivo 8, del libro “Una scuola a più mani” delle autrici ed ex docenti di Polegge Gianna Beltrame, Ilia Meneghin e Resy Molon, dedicato proprio alla storia del plesso.

Erano presenti anche l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo, la dirigente dell’Ufficio VIII Ambito Territoriale Vicenza Nicoletta Morbioli, la dirigente del comprensivo Catia Coccarielli e il pedagogista Vittorio Severi.

Gli argomenti illustrati all’evento

Nel corso dell’evento sono state sottolineate le peculiarità della scuola, da sempre caratterizzata per un’azione educativa che mette al centro i bambini con diverse attività in collaborazione con le famiglie e il territorio e per scelte didattiche innovative. Tra queste, l’adozione alternativa dei libri di testo, la lettura ad alta voce tramite il leggìo quotidiano, la promozione dell’autonomia, lo spazio per la manualità e la collaborazione tra pari. Tante dunque le soft skill messe in campo, oltre ai contenuti e alle abilità per raggiungere competenze interdisciplinari.

Non sono mancati gli interventi di ex alunni e alunne, che hanno ribadito il valore della scuola come comunità educante.

Vicenza, 11 ottobre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa