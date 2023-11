Fondazione Onda riconosce eccellente l’urologia del San Bassiano

Dall’Osservatorio Onda una menzione speciale per l’urologia dell’ospedale SAN BASSIANO

Il riconoscimento è stato assegnato per il percorso diagnostico-terapeutico dei pazienti con diagnosi

di tumore della prostata, in occasione del concorso Best Practice nell’ambito del “Bollino Azzurro”

Per l’Urologia dell’ULS S7 Pedemontana è arrivato un ulteriore riconoscimento: Fondazione ONDA – l’osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere – ha infatti assegnato all’ospedale San Bassiano una menzione speciale per il percorso diagnostico-terapeutico assistenziale (PDTA) dei pazienti con diagnosi di tumore della prostata. Il tutto in occasione del concorso Best Practice – nell’ambito dell’iniziativa “Bollino Azzurro” – che ha premiato gli ospedali italiani che si distinguono per l’approccio all’avanguardia e interdisciplinare nella gestione delle complicanze funzionali urinarie e sessuali post trattamento per il tumore della prostata.

Il commento di Bramezza

«Questa attestazione dimostra che i pazienti – commenta il Direttore Generale dell’ULSS 7 Pedemontana Carlo Bramezza – possono trovare all’ospedale di Bassano e in generale della nostra Azienda un centro di eccellenza per la diagnosi e la cura del tumore della prostata. Inoltre conferma l’attenzione che poniamo alla persona e alla sua qualità di vita complessiva, non solo alla cura della malattia di per sé».

Il dott. Celia commenta

«Da parte nostra si conferma l’impegno per una presa in carica sempre più completa e dedicata. – Sottolinea il dott. Antonio Celia, direttore dell’Urologia dell’ULSS 7 Pedemontana -. Il tumore della prostata è la principale patologia oncologica in urologia, in termini di incidenza e di conseguenza anche di casi trattati. E spesso l’intervento comporta problemi di incontinenza. Oltre a disfunzione erettile, con un impatto evidente e significativo sulla qualità di vita del paziente.

Il PDTA che abbiamo presentato a ONDA tiene conto proprio di questi aspetti per strutturare un percorso di presa in carico anche dopo le dimissioni, dunque post intervento, finalizzato a favorire il recupero della continenza e della potenza sessuale. Questo approccio è la naturale prosecuzione di un percorso che abbiamo iniziato nel 2020 con la formalizzazione della Prostate Unit e con l’ottenimento della certificazione di qualità del PDTA per il paziente affetto da neoplasia prostatica».

Il dott. Silvestri chiarisce

«All’interno del nostro PDTA siamo sempre stati molto attenti alle complicanze funzionali – spiega il dott. Tommaso Silvestri. – Medico specialista dell’Urologia del San Bassiano – che ha redatto il progetto presentato -. In particolar modo abbiamo voluto creare un percorso strutturato per questa tipologia di pazienti attraverso una serie di step progressivi. Un percorso con terapie farmacologiche o meccaniche che permettono di aiutare il recupero della funzione sessuale e dunque con un importante impatto sulla qualità di vita dei pazienti. Spesso questo aspetto viene considerato secondario, ma in realtà rappresenta un importante traguardo per una ripresa della normalità».

A sottolineare l’importanza del tema sono i numeri: sono circa 564.000 gli italiani con pregressa diagnosi di tumore della prostata, che rappresenta il 19,8% di tutti i tumori diagnosticati negli uomini, tanto che solo nel 2022 sono stati diagnosticati 40.500 nuovi casi. Le stime indicano che una gran parte dei pazienti che ha subito un intervento chirurgico radicale, come la prostatectomia per l’asportazione del tumore, sviluppa problemi funzionali di incontinenza urinaria e disfunzione erettile. Si tratta di condizioni che non solo spesso sono resistenti alle terapie farmacologiche, ma che comportano anche un impatto molto significativo in termini personali e sociali, segnando spesso l’inizio di un difficile percorso. Proprio per questo, si rivela essenziale promuovere la condivisione di buone pratiche cliniche. Ma anche informare l’utenza delle realtà ospedaliere con migliore competenza e sensibilità nella gestione di queste problematiche.

