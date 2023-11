Carabinieri Dueville: truffe e reati di natura informatica

La nuova frontiera dei reati informatici, in particolar modo truffe e frodi desta sempre più l’attenzione ed aumenta la preoccupazione dei cittadini, molto spesso indifesi da tale tipologia di reato – Carabinieri Dueville.

Arma dei Carabinieri

Il dilagare di questi fenomeni ed il senso di insicurezza che suscitano nella popolazione hanno attivato il campanello d’allarme dell’Arma dei Carabinieri, da sempre vicina alle problematiche ed alle esigenze delle persone. Proprio per questo motivo i militari hanno iniziato, diversi mesi fa, un vasto progetto di sensibilizzazione nei confronti di questa problematica, che coinvolge, indistintamente, cittadini di ogni fascia d’età. I malviventi infatti puntando spesso sul senso civico e sulle buone intenzioni dei cittadini riescono sempre più frequentemente, e con nuove modalità, ad estorcergli pagamenti di somme denaro più o meno cospicue, di cui risulta problematico in alcuni casi ottenere il rimborso.

La sensibilizzazione del cittadino

Per questo motivo l’Arma dei Carabinieri sta svolgendo, in tutta la provincia, una serie di conferenze al fine di sensibilizzare il cittadino e di renderlo edotto sui modus operandi con i quali vengono perpetrati questi tipi di reati. I militari, evento dopo evento, hanno riscontrato un aumento costante dell’affluenza ed hanno constatato la presenza di persone appartenenti a tutte le fasce d’età. L’ultima conferenza in ordine di tempo risulta essere quella tenuta presso il “Centro Arnaldi” di Dueville dal Capitano Assandri, Comandante della locale Tenenza Carabinieri, evento a cui tra l’altro hanno partecipato anche le più alte autorità cittadine.

L’idea dell’Arma è quella di raggiungere e ragguagliare la fetta più ampia possibile di popolazione al fine di evitare che poveri ed onesti cittadini siano vittime di soggetti che vivono di questa tipologia di espedienti. Proprio per questo motivo nei prossimi giorni seguiranno ulteriori conferenze; la prossima nel Comune di Costabissara presso il centro culturale “E. Conte” alle ore 20:30.

LEGIONE CARABINIERI “VENETO” – Tenenza di Dueville

10 novembre 2023