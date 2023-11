Carabinieri Bassano: sequestro stupefacenti e ubriachezza

A partire dal pomeriggio del 9 novembre 2023 e sino a tarda sera, la Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposti dal Comando Provinciale di Vicenza, ha dato corso ad un servizio straordinario di controllo del territorio, con particolare attenzione ai quartieri San Vito, San Marco, Ca’ Baroncello, Quartiere Firenze, San Giacomo di Romano d’Ezzelino, finalizzato al contrasto di reati predatori, in particolar modo i furti in abitazione ed alla repressione del traffico e dell’uso di sostanze stupefacenti, nonché reati in genere, compreso il degrado urbano.

Un’attività imponente, messa in campo tramite l’articolazione e la capillarità sul territorio dei Comandi Stazione; un impegno corale allo scopo di garantire sempre più la generale percezione di sicurezza sul territorio e contrastare nel contempo ogni forma di criminalità diffusa e di aggregazione antisociale.

Etilometro

Numerosi sono stati i controlli, compresi quelli eseguiti dalla Sezione Radiomobile mediante l’utilizzo dell’etilometro. Finalizzato alla salvaguardia dell’incolumità degli utenti delle strade ed alla prevenzione di incidenti stradali dagli esiti spesso tragici, mediante l’effettuazione di una serie di posti di controllo lungo le arterie principali di comunicazione stradale nonché presso i punti nevralgici e maggiormente frequentati del territorio.

Analoghi controlli sono stati eseguiti anche presso la stazione ferroviaria di Bassano del Grappa e aree maggiormente frequentate da giovani. Compresi parchi pubblici e mediante l’impiego di pattuglie con i colori d’istituto. Oltre che di pattuglie di carabinieri in abiti borghesi, per un totale di 14 militari e 7 automezzi.

Durante le operazioni di controllo, nel Comune di Romano d‘Ezzelino, i carabinieri hanno intimato l’alt ad un conducente di un’Audi A4, un 24enne di Borso del Grappa (TV). Notato sin da subito un atteggiamento immotivatamente irrequieto, hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare. Rinvenendo varia sostanza stupefacente per uso personale, per un totale di grammi 3,2 di “hashish” e grammi 0,30 di “marijuana”, abilmente nascosta sulla sua persona. Il giovane è stato così segnalato amministrativamente alla Prefettura di Vicenza quale assuntore ed avendo l’immediata disponibilità del veicolo, gli è stata ritirata la patente di guida.

Ubriachezza in luogo pubblico

Nel quartiere Rondò Brenta di Bassano del Grappa, una 27enne di Breganze (VI), su segnalazione di alcuni cittadini, è stata trovata in uno stato di forte alterazione psicofisica. Alterazione in seguito a “esotossicosi etilica”. Quindi trasportata in ospedale per le opportune valutazione cliniche. Sul suo conto si è proceduto quindi con la contestazione della sanzione prevista per l’ubriachezza in luogo pubblico.

Analogamente nel Comune di Romano d’Ezzelino, un 26enne di Solagna (VI), è stato trovato in condizioni psicofisiche alterate. Dovute all’assunzione smodata di sostanze alcoliche. Anche in questo caso gli è stata contestata la sanzione prevista per l’ubriachezza in luogo pubblico.

Nel contempo sono stati conseguiti i seguenti risultati:

57 controlli di persone;

37 controlli di veicoli;

7 controlli ad esercizi pubblici;

1 perquisizioni personale/veicolare.

I servizi di controllo straordinario, in aggiunta alle quotidiane attività delle Stazioni dell’Arma dei Carabinieri nei rispettivi territori, continueranno regolarmente, affinché sia assicurata una costante ed efficace azione preventiva e di contrasto ad ogni forma di attività illecita.

Bassano del Grappa (VI), 11 novembre 2023

