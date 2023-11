Bassano: carabinieri sventano tentata truffa ad un anziana

Tempestiva chiamata ai carabinieri – Bassano: tentata truffa ad un anziana

Il pomeriggio del 9 novembre u.s., una signora di 94 anni di Bassano del Grappa, ha ricevuto un’insolita chiamata da un numero sconosciuto sul suo telefono fisso di casa da parte di un sedicente carabiniere.

Nel corso di questa breve conversazione, il finto appartenente all’Arma dei carabinieri ha comunicato all’anziana che il figlio aveva provocato un grave incidente stradale e per questo motivo necessitava la corresponsione di alcune migliaia euro per la sua tutela legale e per il risarcimento riconducibile alle gravi lesioni provocate a terzi.

La tentata truffa

La vittima, in un primo momento, ha mostrato qualche esitazione, sostenendo di disporre solamente di qualche centinaio di euro; ma poi, resasi conto di essere vittima di un tentativo di truffa, anche grazie all’ampia campagna di informazione avviata dall’Arma finalizzata alla prevenzione dell’annoso fenomeno delle truffe in danno degli anziani, ha chiamato immediatamente il figlio e poi il 112 e così il tentativo di truffa ai suoi danni è stato sventato.

In effetti, i carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa, grazie alla tempestiva chiamata al 112, hanno attivato nell’immediatezza un efficace dispositivo con tutte le pattuglie presenti sul territorio, al fine di tutelare la vittima ed evitare il compimento dell’ignobile raggiro anche ai danni di altre persone particolarmente vulnerabili.

Arma dei Carabinieri

L’Arma dei Carabinieri rinnova l’invito ai cittadini ad usare sempre la massima prudenza in occasione di tali insolite telefonate e sul fronte della prevenzione mette in campo numerose iniziative con campagne di informazione per venire incontro alla popolazione e sensibilizzare tutti sulla tematica delle truffe agli anziani.

Sul sito internet dell’Arma dei Carabinieri www.carabinieri.it, nella sezione “in vostro aiuto” sono illustrati i consigli e le informazioni molto utili per contrastare l’increscioso fenomeno delle truffe in danno delle persone più vulnerabili, in particolare gli anziani.

In caso di necessità, reale o presunta, l’invito è chiamare senza esitazione il 112 .

Bassano del Grappa, 11 novembre 2023

