A Vicenza: CAPOGIRO, da oggi la moda sostenibile a Porto Burci

CAPOGIRO: oggi e domani un weekend tra Swap Party, concerti, installazioni e castagnata sociale

Oggi, dalle 15 alle 22 e domani 12 novembre dalle 10.30 alle 20 torna a Porto Burci CAPOGIRO, l’evento firmato FACT! Futuro Ambiente Cultura Territori dedicato all’economia circolare, al riciclo e al riuso di abiti, alla socialità e alla musica di qualità.

CAPOGIRO è un evento dedicato al baratto di vestiti, per rimettere in circolo quello che le persone hanno nell’armadio e non usano più. È possibile partecipare portando 5 capi d’abbigliamento da scambiare, per favorire il riuso, la condivisione e per cercare di trasmettere un messaggio positivo e contro lo spreco, soprattutto quello che deriva dalla fast fashion.

Ma CAPOGIRO non è solo vestiti:

Oggi alle 16:30

Oggi 11 novembre infatti alle 16:30 ci sarà la prima edizione di Ferri corti, il nuovo laboratorio di FACT!, un vero e proprio club dell’uncinetto, che continuerà poi due sabati al mese, per sferruzzare in compagnia tra chiacchiere, gomitoli, una tisana e una fetta di torta. Domenica 12 novembre sarà proposto il laboratorio creativo (su prenotazione) Mettici una toppa!, per imparare a creare facilmente e con pochi materiali delle toppe personalizzate, a partire da scampoli di tessuto e fili colorati.

Non solo vestiti e laboratori, CAPOGIRO proporrà anche momenti culturali e dedicati alla socialità.

Durante tutto il weekend una location segreta e insolita di Porto Burci ospiterà l’esperienza audiovisiva Rana Plaza di Andrea Santini. A più di dieci anni dal disastro in Bangladesh, la tragedia che forse più di tutte ha contribuito ad aprire gli occhi del mondo sul controverso tema della fast fashion, suoni, voci e immagini curati ed elaborati dall’artista si fondono in una narrazione incisiva e provocatoria.

Alle 18.00 sempre di oggi

Slezione di vinili dei Rough&Tough, una crew di collezionisti, dj e promoter che organizza serate dedicate alla jamaican, black e tropical music degli anni ’50, ’60 e ’70. Un mix esplosivo di musica ska, rocksteady, reggae, r&b, soul, funk, boogaloo, cumbia, latin, caribbean e afro, suonato da vinile originale.

Domani domenica 12 novembre

La domenica, complice l’estate di San Martino, nel giardino ci sarà la quinta edizione della ormai tradizionale castagnata sociale Che do maroni!, con maroni, vin brûlé e la musica, dalle 18.00, dell’irresistibile COLLETTIVO ORKESTRADA CIRCUS!

A condire il tutto pranzi, merende e aperitivi per tutti i gusti. Tutte le attività sono gratuite, per le consumazioni è necessaria la tessera Arci, sarà possibile sottoscriverla durante gli eventi.

Tutte le informazioni su www.factvicenza.it

Il progetto FACT

FACT! Futuro, Ambiente, Cultura, Territori, è un progetto di Arci Servizio Civile Vicenza sostenuto dalla Fondazione Cariverona e con la preziosa partnership di Cooperativa Sociale Insieme e dell’associazione Caracol Olol Jackson, per promuovere economia circolare e stili di vita sostenibili in città condividendo i saperi, la cultura, le materie di scarto ma anche creare e rafforzare le relazioni.

L’obiettivo di FACT! è mettere in connessione idee ed esperienze per conoscere di più i meccanismi dell’economia circolare, ma soprattutto per comprendere realmente quanto le nostre azioni e i nostri stili di vita possano incidere sul benessere individuale e collettivo. A partire dal lavoro che Cooperativa Insieme porta avanti in città da più di 40 anni, i soggetti coinvolti nel progetto si propongono di lottare contro lo spreco e promuovere una cittadinanza attiva e consapevole.

ASC Vicenza APS

Arci Servizio Civile Vicenza APS è ideatrice del progetto FACT!. L’associazione dal 2001 si occupa di diffondere la pratica del Servizio Civile nei territori attraverso progetti con enti pubblici e del terzo settore. Dal 2013 gestisce spazi di cittadinanza attiva dedicati ai giovani e progetta azioni culturali e sociali per aumentare la partecipazione dei cittadini. Nel 2018 è parte attiva del progetto Porto Burci in centro storico a Vicenza laboratorio permanente di cittadinanza attiva. Dal 2022 il progetto ha raddoppiato i suoi spazi con la nuova sede del Centro Tecchio, nel quartiere San Lazzaro di Vicenza.

Caracol Olol Jackson

Caracol Olol Jackson è un progetto collettivo di solidarietà sociale che opera a Vicenza nel settore della cultura, dello sviluppo della persona e del diritto alla salute, nell’ottica di attuazione di principi di libertà, uguaglianza, pari dignità sociale e pari opportunità. Lo spazio ha sede nel quartiere San Lazzaro e ospita un ambulatorio popolare, una biblioteca con sala lettura e un’area dedicata agli eventi.

Insieme Cooperativa Sociale

Insieme è una cooperativa sociale che coinvolge oltre 200 lavoratorз. Dal 1979 persegue la mission ambientale di prevenzione e riduzione dei rifiuti e promozione di stili di vita sostenibili, abbinata a quella sociale di inclusione lavorativa di persone fragili. Nei suoi quattro negozi e online, rimette sul mercato prodotti che provengono da flussi di rifiuti e di beni lavorati nei suoi impianti.

Fonte: Fact Vicenza

Responsabile della comunicazione del progetto Lisa Mantoan