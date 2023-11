Aperto domani tutto il giorno, ingresso libero – Taglio del nastro questa mattina per Vi.Orienta, il Festival della Scuola

Porte aperte agli studenti da questa mattina in Fiera a Vicenza per la quinta edizione di Vi.Orienta, il Festival della Scuola dedicato all’orientamento scolastico.

Tanti gli istituti superiori vicentini presenti, ad illustrare l’ampia e articolata offerta formativa provinciale. E tante anche le associazioni e le aziende del territorio, che offrono workshop e laboratori di approfondimento.

Vi.Orienta

La kermesse è aperta oggi e domani (10 e 11 novembre 2023) , organizzata da Il Giornale di Vicenza in collaborazione con la Provincia di Vicenza, l’Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto Ambito VIII Vicenza e il Comune di Vicenza insieme alla Regione del Veneto.

Un’opportunità per i ragazzi delle scuole medie che possono conoscere e confrontare i vari istituti vicentini, per poter scegliere con maggiore consapevolezza a quale iscriversi.

Maria Cristina Franco

“E’ un’esperienza immersiva per gli studenti delle scuole medie -commenta la vicepresidente della Provincia di Vicenza Maria Cristina Franco– perchè permette loro di avvicinarsi alle scuole in autonomia, ponendo domande, raccogliendo informazioni ma anche stabilendo contatti utili ad una scelta importante come quella dell’istituto superiore da frequentare.

Una scelta che deve contemperare attitudini e passioni e che impegna per gli anni successivi, per questo deve essere consapevole. Vi.Orienta è un aiuto anche per le famiglie, che in una sola giornata possono conoscere tante realtà formative, ognuna con caratteristiche e punti di forza diversi ma tutte parte di un sistema provinciale d’eccellenza.”

Ufficio Stampa Provincia di Vicenza