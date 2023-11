Rally Città di Schio: modifiche al percorso

In programma per il 17 e 18 novembre, la gara si vede ridotta la distanza cronometrata per l’accorciamento della prova speciale “Santa Caterina” a causa di due frane nella parte iniziale dell’impegno – Rally Città di Schio

Prova Speciale n. 2 e 5

Power Stage annuncia che si è vista costretta a ridurre la distanza della Prova Speciale n. 2 e 5, la “Santa Caterina” del 32° Rally Città di Schio, ultimo atto della elettrizzante stagione dell’International Rally Cup.

Ciò dovuto a due movimenti franosi che interessano la parte iniziale del tratto cronometrato, problema non risolvibile nei tempi necessari alla messa in sicurezza della strada.

La lunghezza della prova passa quindi dai 19,290 km originati a 10,710 km, con gli iniziali 8,580 km che non verranno dunque percorsi.

Power Stage ha provveduto a modificare il percorso, quindi anche tutti i documenti necessari ai concorrenti iscritti, dandone comunicazione mediante circolare informativa.

Rally Città di Schio – Due i giorni gara

Con il venerdì 17 novembre impegnato sia per lo shakedown (ore 10,00-16,00, con la partenza da Piazzetta Lira (zona palasport) dalle ore 19,01 e dalla successiva prova speciale numero 1, la “Monte di Malo” (Km. 12,730), un primo ed esaltante “assaggio” di quello che sarà poi l’indomani, sabato 18, con altre tre prove speciali da ripetere due volte. Saranno la celebre “Santa Caterina” che torna in una versione già vista, ma di dieci anni fa, lunga ora 10,710 Km. Poi ci sarà la “Ponte Verde” (11,330 Km), disputata l’ultima volta nel 2011 e la “Pedescala” (12,500 Km), in una versione che non si corre così da molti anni. L’arrivo viene confermato in centro a Schio, Piazza Rossi, a partire dalle ore 18,30).

