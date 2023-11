I 5 più bei campeggi a Venezia per le vacanze al mare

La zona di Venezia è una delle destinazioni più amate per trascorrere le vacanze al mare. Inoltre, soggiornare in un campeggio a 3, 4 e 5 stelle di Venezia regala l’occasione di visitare la città della serenissima che resta sempre un vero gioiello grazie al suo ricchissimo patrimonio architettonico e culturale.

1. Cavallino

La lista dei migliori campeggi a Venezia non poteva che aprirsi con quelli a Cavallino. Nella parte settentrionale della laguna di Venezia, Cavallino rappresenta una delle destinazioni predilette per i vacanzieri che si recano in provincia di Venezia. Tutta la zona di Cavallino è rinomata per via del suo litorale ampio e sabbioso perfetto per il relax sotto il sole e la balneazione in alta e bassa stagione.

2. Treporti

Sempre nella stessa zona di Cavallino ma separata dal fiume Sile, è situata Treporti. Si tratta di un’isola dal mood sicuramente più tranquillo che si colloca tra la laguna e il mare aperto. Un campeggio a 5 stelle è il tipo di posto perfetto per tutte quelle persone che hanno voglia di scappare dal logorio della vita moderna e godersi un po’ di pace.

3. Caorle

Impossibile parlare dei campeggi a 5 stelle a Venezia, senza citare quelli a Caorle. Si tratta di una delle località maggiormente dedite al turismo balneare dell’intera penisola italiana grazie alle sue bellissime spiagge di sabbia fine e dorata. La località che si affaccia sul mar Adriatico è molto apprezzata non solo per il litorale ideale per le famiglie, ma anche per il suo pittoresco centro storico che ricorda un po’ Murano e Burano. Si tratta della meta perfetta per tutte quelle persone che oltre a godersi la vita da spiaggia, desiderano andare alla scoperta di un bellissimo borgo marinaro che ha conservato fino ad oggi le sue peculiarità restando quindi unico nel suo genere.

4. Chioggia

Nota ai più come la piccola Venezia, Chioggia è una bellissima cittadina caratterizzata da ponti e canali tanto da assomigliare alla città del doge. È una località marittima situata sotto il capoluogo che presenta delle bellissime spiagge molto ampie, a partire da quella di sottomarina dove sono situati diversi campeggi da 3 a 5 stelle molto belli e pratici. La conformazione del litorale cambia leggermente in base alle condizioni del mare e della stagione presentando una faccia sempre diversa. Inoltre, da qui si può godere di una vista spettacolare su tutta la laguna di veneziani.

5. Jesolo

Per concludere la lista delle località marittime e balneari più belle della zona di Venezia, non poteva di certo mancare Jesolo. È probabilmente una delle destinazioni più popolari e visitate dell’intera provincia di Venezia grazie alle tante attrattive che offre. I campeggi a 4 stelle a Jesolo sono i preferiti da famiglie e turisti che sono alla ricerca di svago e divertimento. Jesolo è molto apprezzata per le sue spiagge, senza però dimenticare i locali, i negozi, la vita notturna molto vivace e i bellissimi parchi divertimento per grandi e piccini.