Distretto del Commercio ‘Summano’: incontro Comune/imprese

Distretto del Commercio ‘Summano’, incontro tra il Comune di Piovene Rocchette (VI) i commerciati e gli artigiani: “ora tocca a voi”

A Piovene Rocchette si ingrana la marcia in vista del bando regionale che può portare soldi alle attività aderenti al neo Distretto di Commercio ‘Summano’. “Ora tocca a voi: creando il Comitato di Lavoro, proponendo idee e progetti”, questo l’invito rivolto dal Sindaco Erminio Masero, ai commercianti e agli artigiani accorsi alla serata organizzata in Sala Conferenze, che lancia alcune proposte: “pubblicità gratis in Auditorium e lanciamo ‘uno scontrino per la scuola’”.

Il commento Sindaco Masero

“Ho sempre cercato di fare la mia parte, elogiando le attività piovenesi e senza mai far loro un torto. Ora, assieme al Comune di Santorso abbiamo creato questo nuovo Distretto in modo che voi possiate cogliere tutte le opportunità che una simile realtà può portarvi -continua il Sindaco Masero-. Bando alle chiacchiere e alle ostilità, è arrivato il momento di lavorare concretamente in sinergia. Noi abbiamo lavorato tre anni per far nascere questo nuovo Distretto, strettamente calato nelle nostre realtà commerciali.

Il 4 settembre scorso la Regione Veneto ha riconosciuto il ‘Distretto del Summano’, dopo un iter amministrativo condiviso con Santorso. Questo riconoscimento darà modo alle attività iscritte di poter concorrere ai fondi regionali. Fino a qua il nostro compito come Amministrazione Comunale: adesso tocca a voi, creando un Comitato di Lavoro formato da artigiani e commercianti che raccolga le vostre idee ed istanze e presenti quei progetti che possano agguantare più fondi possibili. Al vostro fianco ci sarà Nicola Minelli: manager del Distretto di Schio e consulente di Iscom Group di Bologna che da anni opera nella ricerca, consulenza e studi sul territorio riferiti al commercio, al turismo e ai servizi affiancando operatori”.

L’intervento del Vicesindaco Roberto De Luca

Per il 2023 la Regione Veneto ha messo sul piatto della bilancia, per tutti i distretti riconosciuti, 10 milioni di euro. “Direi ottimi presupposti per concorrere al bando 2024 -interviene il Vice Sindaco Roberto De Luca-. E’ doveroso sottolineare che i protagonisti principali siete voi imprese. Ora sta a voi decidere se volete concorrere a questi fondi: una corsa che sarà ‘guidata’ da tecnici esperti in possesso di giusta preparazione e con un’esperienza già maturata nei Distretti del Commercio dell’Alto Vicentino.

Per raggiungere gradualmente risultati apprezzabili, è fondamentale operare sin da subito un cambio di mentalità. Un nuovo odo di vedere da parte di tutti i soggetti coinvolti, e in primis, le imprese: proporre idee, iniziative e progetti che possano essere proficui per l’intera categoria degli operatori e, conseguentemente, per la comunità tutta sforzandosi di superare posizioni individualistiche e campanilistiche che, come già sperimentato, si sono rivelate poco efficaci se non addirittura fallimentari – conclude De Luca-.

Da ora in avanti, per concretizzare questa appartenenza e renderla fruttuosa, si dovrà iniziare a confrontarsi col Comitato di Lavoro, prima singolarmente per Piovene Rocchette e poi congiuntamente con Santorso. Si auspica che questa opportunità venga sfruttata al meglio in modo costruttivo e collaborativo da tutti. Vi invito, per chi avesse voglia di fare parte di questo nuovo Distretto, a recarvi in Municipio per fare l’iscrizione”.

I rappresentanti di categoria presenti all’incontro

Presenti alla serata anche i rappresentanti di categoria: Sonia Dalla Vecchia per gli artigiani e Patrizio Zordan per i commercianti che hanno positivamente valutato le occasioni che il ‘Distretto del Summano’ può portare sul territorio. “Dobbiamo creare un bel gruppo di lavoro che possa portare grandi risultati come, ad esempio, accade nella vicina Schio -dichiara Zordan-. Da quest’anno i fondi vengono dati direttamente alle singole attività che partecipano e non più, come accadeva in passato, tramite le amministrazione comunali: spunto in più per darsi da fare e ritrovarci a febbraio e a marzo con le proposte che il Comitato di Lavoro sottoporrà a Minelli”.

Già in vista dei prossimi incontri, Dalla Vecchia auspica un cambio di mentalità: “bisogna cominciare a ragione in grande e non per singolo quartiere. Il dottor Minelli ci spiegherà come inserire i progetti, anche con aggregazioni e allargati con Santorso. Inoltre, anche la Pro Loco sarà un perno del lavoro del Distretto del Summano. Più attività siamo e più idee possono nascere: così maggiori saranno i progetti che possiamo presentare per prendere i fondi regionali”. Un treno da non perdere anche per il Consigliere Comunale Franco Carlassara: “le possibilità che porta il Distretto del Summano sono enormi. E’ stata creata per le vostre imprese questa macchina, ora sta a voi rodar – la”.

Le idee proposte da Masero per incentivare il giro di affari

Nuove iniziative del Comune. Fintanto che le imprese si costituiscano nel Comitato di Lavoro, il Sindaco Masero lancia alcune idee per incentivare il ‘giro d’affari’ delle attività piovenesi. “Una vostra pubblicità gratuita in Auditorium, a partire dal 24 novembre e per tutto il periodo natalizio: fatemi avere i vostri biglietti da visita, ne faremo un rullo che verrà proiettato durante gli spettacoli.

Il nostro teatro registra sulle 4mila presenze, gli spettacoli in cartellone per novembre sono già sold out: tutte queste persone possono conoscervi anche venendo a teatro. Anzi, venetici anche voi e fatevi conoscere dalla gente e sentirete che ad ogni spettacolo ricordo lo slogan che ho inventato: ‘spendi bene, spendi a Piovene’ -continua proponendo poi una seconda idea: ‘uno scontrino per la scuola’ -Come Amministrazione Comunale mettiamo il budget per i premi, a voi il compito di fare le locandine che avvisino i clienti che state aderendo a questa iniziativa finalizzata al sostegno delle scuole di Piovene Rocchette”.

Piovene Rocchette, 09 novembre 2023

Fonte: Comune di Piovene Rocchette (VI) – Ufficio Stampa