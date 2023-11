Cittadella e Venezia: focus sul campionato delle venete in B

Il calcio veneto non sta di certo attraversando un periodo particolarmente felice. Il Chievo è ufficialmente fallito nel 2022 e in Serie A l’Hellas Verona non può porsi obiettivi più ambiziosi della salvezza, ma nella cadetteria ci sono ben due piazze che aspirano a brillare sui massimi palcoscenici. Si tratta del Cittadella e del Venezia, che di questi tempi occupano però posizioni molto lontane in classifica. I granata si trovano infatti nella seconda metà della graduatoria, a pochi punti dalla zona playoff, mentre i Lagunari stanno tallonando il Parma in vetta. Insomma, ci sono tutti i requisiti per sperare in una bella stagione da parte di entrambe le formazioni.

La stagione del Cittadella

Il Cittadella era partito bene battendo in casa la Reggiana per 1-0 nella prima giornata. Subito dopo, però, è arrivato il ko per 2-0 sul campo del Parma. Dopo i 2 pareggi con Bari e Venezia è arrivato il successo contro la Sampdoria. Alla sconfitta interna col Como è seguito il pari con il Catanzaro; quindi, è arrivata la vittoria sul Lecco per 2-1. Un andamento indubbiamente altalenante, che da lì in avanti è però peggiorato. Dopo il pari per 2-2 con la Ternana sono sopraggiunte infatti 2 sconfitte di fila, prima in trasferta col Pisa e poi in casa con la Cremonese. Insomma, i granata stanno faticando non poco a raggiungere le prime posizioni della classifica, ma i playoff rimangono comunque alla portata, sebbene in tutto il mese di ottobre il Cittadella abbia vinto una sola volta.

Il campionato del Venezia

Molto più arrembante il Venezia, anche se le prime uscite non sono state all’insegna della continuità. Dopo il 3-0 contro il Como i Lagunari pareggiarono in casa col Cosenza, poi vinsero in trasferta sulla Sampdoria e pareggiarono a reti inviolate sul campo del Cittadella. In seguito all’1-0 interno contro lo Spezia è arrivato il pari per 0-0 in casa del Brescia; dunque, è arrivato il primo tonfo in Serie B con l’1-3 rimediato contro il Palermo. Dopo 2 vittorie di fila contro Modena e Parma il Venezia è caduto un’altra volta, stavolta in casa della Reggiana, per 1-0, rialzando subito la testa nel confronto col Pisa, battuto tra le mura amiche per 2-1.

Mancano giocatori altamente qualificati

Riuscire a mantenere un rendimento stabile è sempre stato difficile in questi campionati. Anche il Parma, che domina la classifica e vanta ottime statistiche, è già incappato in più di qualche passo falso nell’arco delle prime 10 giornate. Né il Cittadella né il Venezia, comunque, possono fregiarsi di rose all’altezza di quella dei ducali. A dirla tutta, mancano giocatori di certificata esperienza a più alti livelli e non ci sono nomi di spicco. In particolare, i granata puntano molto su giovani italiani alle prime esperienze. Oggi sono appena 4 gli stranieri nell’organico a disposizione del mister Edoardo Gorini: si tratta di Elhan Kastrati (Albania), Santiago Visentin (Argentina), Emil Kornvig (Danimarca) e Carlos Embalo (Guinea).

Conclusione

Solo il tempo ci dirà il vero valore di queste due squadre. Il Venezia di Paolo Vanoli è certamente una delle formazioni candidate alla lotta per la promozione in Serie A anche secondo quanto emerge dalle quotazioni delle scommesse della Serie B, mentre il Cittadella deve assolutamente alzare il ritmo se vuole provare ad arrivare più in alto. La stagione è iniziata relativamente da poco, ma i requisiti per sorprendere l’intera cadetteria ci sono tutti.