Villa Angarano apre le porte al pubblico: mese del Foliage 2023

“L’incanto del Parco ottocentesco di una Villa Palladiana” – Domenica 12 Novembre, a Bassano del Grappa, il Foliage è protagonista a Villa Angarano

Villa Angarano apre le porte al pubblico per un evento straordinario in occasione del mese del Foliage 2023 organizzato dalle Dimore Amiche del Veneto. Domenica 12 novembre la proprietà della dimora accompagnerà i visitatori in una passeggiata botanica nell’incanto del Parco ottocentesco di questa Villa Palladiana patrimonio Unesco.

L’evento vedrà la partecipazione dell’esperto arboricoltore Stefano Farronato, il quale racconterà le storie degli alberi secolari che abitano il maestoso parco della Villa. Accompagnati dai padroni di casa, la famiglia Bianchi Michiel, i visitatori avranno l’opportunità di scoprire questa splendida residenza storica.

Il prato di Villa Angarano, circondato da imponenti alberi tra cui cedri, sequoie, lecci, magnolie, tigli, cipressi e pini marittimi, si fonde con la maestosità del Monte Grappa tra vigneti e uliveti che sfiorano le sponde del fiume Brenta.

Villa Angarano

La visita proseguirà fino alle antiche Scuderie della Villa e si concluderà nella Cappella di famiglia di Santa Maria Maddalena.

Alla fine del percorso, i partecipanti avranno l’opportunità di degustare i prodotti dell’azienda agricola Villa Angarano, tra cui l’olio d’oliva di alta qualità e i pregiati vini provenienti dalla cantina di famiglia “Le Vie Angarano”.

I turni di visita saranno suddivisi nei seguenti orari: ore 10.00, ore 11.30, ore 14.00, ore 15.30.

Il costo dell’ ingresso è di 18 euro a persona. Biglietto ridotto a 10 euro sotto i 12 anni.

La prenotazione è obbligatoria al numero 0424503086 oppure scrivendo al seguente indirizzo e-mail info@villaangarano.com

Bassano, 9 novembre 2023

UFFICIO STAMPA DIMORE AMICHE DEL VENETO