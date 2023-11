Vicenza: via i seggi elettorali scuole Ghirotti, Arnaldi e Da Schio

Via i seggi elettorali dalle scuole Ghirotti, Arnaldi e Da Schio

Assessore Nicolai: «Teniamo rapidamente fede a una promessa fatta in campagna elettorale: liberare alcune scuole ed evitare che in occasione delle votazioni le lezioni siano sospese».

Niente più seggi nelle scuole primarie Ghirotti e Arnaldi e nella succursale dell’istituto Da Schio in via Sant’Antonino. È il risultato del piano di riorganizzazione dei seggi elettorali che attraverso l’eliminazione di 19 sezioni, redistribuite in quelle attigue, consente di evitare la chiusura nei periodi elettorali di tre delle 30 scuole utilizzate per le votazioni.

La riduzione per aggregazione dei seggi, che passano da 111 a 93 , consente inoltre di ridurre i costi legati all’allestimento e alla convocazione di presidenti e scrutatori.

L’assessore Nicolai spiega l’importante decisione

«Oggi abbiamo presentato quello che è un primo importante passo in vista di una riorganizzazione complessiva – ha spiegato l’assessore ai servizi demografici Leonardo Nicolai -. Teniamo rapidamente fede a una promessa fatta in campagna elettorale. Ovvero: liberare alcune scuole ed evitare che in occasione delle votazioni le lezioni siano sospese. Inoltre diamo il via, grazie anche al lavoro congiunto di diversi uffici, a un programma di riorganizzazione delle sezioni elettorali con molteplici vantaggi. Quali: un risparmio diretto di risorse in primis, sia economiche – considerato che le spese per le elezioni amministrative vengono sostenute dal Comune – , che umane. Pertanto con un minor carico di lavoro per l’allestimento e una maggior facilità nel reperire personale adibito a scrutinare.

Infine si apre la porta a un importante lavoro di digitalizzazione dei dati elettorali, che presto potranno essere georiferiti grazie a una miglior distribuzione degli elettori nelle sezioni in base alla residenza. E questa non è solo una questione di innovazione ma democratica, visto che oggi i dati sono particolarmente difficili da reperire e leggere».

Dove verranno ospitati i seggi elettorali

Il centro civico Lagorà, già sede elettorale, ospiterà anche quattro seggi della vicina scuola primaria Ghirotti (22, 23, 78, 96) nei quali verranno inglobati parte degli elettori di due seggi della succursale dell’istituto Da Schio in via Sant’Antonino (32, 57), seggi che saranno eliminati. Un’altra parte di elettori saranno invece trasferiti nei seggi della scuola secondaria Trissino in via Prati 13. La scelta del luogo in cui trasferire gli elettori è stata fatta sulla base della vicinanza della via di residenza. Il seggio ubicato nella scuola primaria Arnaldi (94), in viale Sant’Agostino, verrà ricollocato al centro dei Ferrovieri all’ex scuola Loschi in via Rismondo.

Nell’ottica di un maggiore efficientamento, in quindici scuole verranno eliminati un seggio per ciascuna e riassorbiti nelle altre sezioni presenti nel rispettivo plesso

Si tratta delle scuole Maffei in contra’ Santa Caterina 11, Da Porto, in piazza Marconi 18,

Zanella, in contra’ Porta Padova 63, Barolini, in via Palemone 20, Tiepolo, in via Palemone 14, Lioy, viale della Pace, 197, De Amicis, in viale Fiume 97, Riello, via Riello 59, Trissino, via Prati 13.

E poi Centro civico Lagorà, via Lago di Pusiano 1, scuola Zecchetto, via Corelli 12, Fraccon, via Divisione Julia 6, Giovanni XIII, via Faccio 20, “A. Arnaldi”, viale Sant’Agostino 565, Centro Ferrovieri-ex Scuola Loschi, via Rismondo 2.

Vista la riduzione degli elettori degenti, i seggi ospedalieri 111 e 111/bis saranno accorpati al 110 e 110/bis.

È infine allo studio una nuova redistribuzione geografica dei seggi, funzionale anche alla rappresentazione su mappa dei risultati e dati e delle elezioni.

Vicenza, 9 ottobre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa