Vicenza, sosta: nuovi stalli blu in via Bedeschi e via della Rotonda

Comune di Vicenza, assessore alla mobilità Spiller: «Funzionali al parcheggio nel primo caso per gli utenti dell’ospedale, a rotazione, e nel secondo per i turisti, i frequentatori delle aree naturalistiche della zona e dei locali»

Grazie al via libera odierno da parte della giunta all’aggiornamento delle zone di particolare rilevanza urbanistica (zpru), sono in arrivo due nuove aree di sosta con stalli blu rispettivamente in via Bedeschi e in via della Rotonda.

L’assessore Spiller chiarisce

«Le nuove zone di sosta tariffata a rotazione insisteranno nel tratto lungo Parco Astichello in via Bedeschi, già utilizzato ma finora non normato, e nella nuova zona parcheggio in via della Rotonda – spiega l’assessore alla mobilità Cristiano Spiller -. Nel primo caso i parcheggi saranno funzionali agli utenti dell’ospedale. Con gli stalli blu si favorirà una maggiore rotazione, scoraggiando la sosta prolungata, anche per l’intera giornata, come avviene oggi. In via della Rotonda i parcheggi sono stati pensati in particolar modo per i turisti ma naturalmente potranno essere utilizzati anche da chi si reca nell’oasi Valletta del Silenzio o a fare una passeggiata verso Villa Guiccioli oppure per chi frequenta i locali nelle vicinanze.

La delibera approvata oggi è propedeutica alla realizzazione di questi nuovi stalli blu poiché individua due nuove zone di particolare rilevanza urbanistica, denominate “Area nord est a corona del centro storico” e “Area monumentale di Monte Berico”, nelle quali è consentito istituire aree tariffate senza al contempo realizzare una compensazione di strisce bianche. Le due nuove Zpru comprendono, oltre a via Bedeschi e via della Rotonda, un’area più estesa che ci consentirà eventualmente in futuro di fare degli ulteriori ragionamenti sulla sosta».

Gli stalli in via Bedeschi saranno circa 40 e quelli in via della Rotonda circa 20.

Vicenza, 9 ottobre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa