Sindaco Possamai saluta e ringrazia il Questore Sartori

A Palazzo Trissino il saluto del sindaco Possamai al questore Paolo Sartori

Possamai: «ll più sentito ringraziamento per il suo straordinario impegno a servizio della città»

A Palazzo Trissino si è svolto questo pomeriggio un incontro tra il sindaco Giacomo Possamai e il questore Paolo Sartori. Il primo cittadino ha voluto infatti porgere il saluto e il ringraziamento della città intera per il lavoro svolto a Vicenza in quasi due anni al questore Paolo Sartori, di recente promosso a dirigente generale di pubblica sicurezza.

«Voglio rivolgere il più sentito ringraziamento al questore Paolo Sartori per il suo straordinario impegno a servizio della città», ha sottolineato il sindaco Giacomo Possamai donando a Sartori un’incisione all’acquaforte della Città di Vicenza di Galliano Rosset realizzata dalla stamperia Busato.

«In questi miei primi mesi di mandato – ha continuato il sindaco – ho avuto modo di apprezzare il suo modo di operare per garantire la sicurezza di tutta la città di Vicenza. Nonostante la cronica carenza di personale, sotto la sua guida la Questura di Vicenza ha saputo dare risposte puntuali a tutta la cittadinanza e in particolare il questore Sartori si è distinto per il dinamismo e la presenza costante. A nome di tutta la città voglio quindi fargli i migliori auguri per il nuovo importante incarico».

Il nuovo questore Dario Sallustio, attualmente impegnato a Lucca, prenderà servizio lunedì 20 novembre.

Vicenza, 9 ottobre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa