Inaugurazione Parco Bosco Anima Mundi a Camisano Vicentino

A Camisano Vicentino un parco bosco di 43.000 mq messo a disposizione da privati verrà aperto al pubblico, Parco Bosco Anima Mundi.

La Festa degli Alberi sarà occasione per inaugurare l’area di ingresso – grazie alla sponsorizzazione di Alì S.p.a – e proseguire con la messa a dimora di migliaia di alberi.

Giornata degli alberi 2023

PARCO BOSCO ANIMA MUNDI DI CAMISANO VICENTINO

18 novembre 2023

In via Levà, a pochi passi dal Camposanto della Città di Camisano, sorge un sogno che sta diventando realtà: il Parco Bosco Anima Mundi.

Il 18 novembre verrà inaugurata l’area d’ingresso dei quasi 43.000 mq di terreno. Laddove Chiara Ometto e suo marito Roberto Giordani, hanno deciso, nel 2019, di far nascere un parco bosco. Creato secondo il Piano Regolatore poi modificato per loro volontà e approvazione dell’Amministrazione Comunale, erano previsti un parcheggio ed un deposito.

Come afferma Chiara, psicologa e psicoterapeuta, “potrà essere fruito dai cittadini che desiderano condividere il valore del paesaggio. Ma anche del territorio nel cuore della città di Camisano Vicentino, rafforzando un autentico impegno ecologico. Interessamento rivolto alla salvaguardia della Terra e recuperando un significativo contato con sé stessi e la natura”.

Una vasta aerea che sarà costituita da centinaia di varietà di piante e arbusti utili al recupero e alla salvaguardia della biodiversità. Giungendo, nel corso dei prossimi anni, alla creazione di una zona dedicata a dei giardini terapeutici per la prevenzione e la cura di alcune patologie.

L’occasione dell’annuale Festa degli Alberi è stata scelta per mostrare alla cittadinanza quanto già è stato fatto grazie al lavoro di molti volontari. Oltre alla donazione di alberi da parte di alcune realtà. In particolare, tutta l’area d’ingresso al Parco Bosco è stata realizzata grazie alla donazione da parte di Alì S.p.a.. Donazione di 611 alberi, nell’ambito del progetto “Dona un albero all’ambiente”.

La giornata sarà il momento per aprire le porte a tutte le persone che vorranno saperne di più. Ma anche collaborare per la realizzazione di questo progetto.

Programma:

Ore 9.30 Accoglienza e colazione nel parco Ore 10.00 Apertura e saluti uŬciali

Chiara Ometto, presidente Parco Bosco Anima Mundi

Davide Bonato, presidente Associazione Riambientiamoci

Alberto Marzotto, Responsabile UŬcio Sostenibilità Ambientale Alì Spa Andrea Nardin, presidente della Provincia di Vicenza

Roberto Fiorentin, Veneto Agricoltura

Sindaci del territorio

Ore 10.30 Inizio della messa dimora degli alberi

Ore 12.30 Buffet per i partecipanti all’iniziativa

(In caso di pioggia la manifestazione verrà spostata a sabato 25 novembre).

Parco Bosco Anima Mundi

Il percorso che ha portato alla nascita dell’Associazione Parco Bosco Anima Mundi per volontà dei proprietari, nell’ottobre del 2019. Il terreno, da designato parcheggio pubblico e deposito attrezzature, è tornato ad essere un terreno agricolo. Da questo momento è iniziata la gestione da parte di una azienda agricola che lo ha condotto in modo biologico, in attesa di sviluppare le parti operative del progetto.

Nel frattempo, ha preso forma anche il Parco. Domenica 20 novembre 2022, in occasione della Festa degli Alberi, è stata avviata la prima piantumazione. Questo possibile grazie ai volontari dell’Associazione RiAmbientiamoci – Circolo di Legambiente della Media Pianura Vicentina. Circolo assistito dall’agronomo e paesaggista Giuseppe Provasi.

In quell’occasione sono stati messi a dimora ben 400 alberi. Disponibili grazie alla donazione di molti cittadini di Camisano. Persone che hanno aderito all’iniziativa “Ridiamo il sorriso alla Pianura Padana” organizzata da Veneto Agricoltura nei due anni precedenti.

Le piante donate dai cittadini erano state curate ed accudite in un piccolo vivaio e finalmente messe a dimora nell’autunno del 2022.

Al fine di arricchire l’ecosistema locale e rafforzare l’impegno ecologico, dall’inizio dell’anno 2023, sono state piantumate 1.100 piantine. Lo scopo è per delimitare parte del confine ad Est, realizzando così una siepe di circa 350 metri, aumentando così la biodiversità. Ma anche creando un ambiente più accogliente per la fauna locale (in progetto percorsi didattici e di educazione ambientale).

Maggio 2023

A maggio 2023 il Parco Bosco Anima Mundi di Camisano Vicentino è diventato un’Associazione, sempre condividendo il progetto con RiAmbientiamoci – Circolo Legambiente della Media Pianura Vicentina.

Le piante donate da Alí Spa sono state messe a dimora nel mese di ottobre 2023. Piantumate in occasione della Festa degli Alberi, oltre all’inaugurazione dell’area d’ingresso, si procederà con la messa a dimora di altre 3.500 piante. Alberi ricevuti dalla Fondazione Alberitalia e dalla Fondazione Yves Rocher.

Il Parco Bosco Anima Mundi sarà quindi realizzato con circa 5.000 tra alberi e arbusti che

aumenteranno la biodiversità

miglioreranno l’ecosistema locale,

Garantendo anche la possibilità di svolgere attività socio-culturali, educative. Ma anche di prevenzione e cura avvalendosi di esperti del valore di Andrea Mati, architetto paesaggista, nell’ambito della creazione di giardini terapeutici.

Camisano Vicentino (Vicenza) 8 novembre 2023

