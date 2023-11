Il Team Bassano vince il Campionato Europeo

Al termine dell’Akropolis Rally di domenica scorsa è arrivata la conferma della vittoria del Titolo continentale tra le scuderie, per la compagine guidata da Mauro Valerio. Team Bassano.

E con l’ottavo Titolo italiano si crea un’invidiabile doppietta

L’ottavo sigillo

Dopo la conferma dell’ottavo sigillo nella classifica scuderie del Campionato Italiano Rally Auto Storiche, il Team Bassano sale sul tetto continentale grazie alla vittoria tra i team nell’European Historic Rally Championship, che in italiano si legge come Campionato Europeo.

Si è dovuto attendere l’ultimo decisivo confronto sugli sterrati ellenici dell’Akropolis Historic Rally per avere il risultato definitivo che poteva venir emesso solo dopo aver tenuto conto dei sei migliori risultati conseguiti, sui nove delle gare a calendario.

In gara all’Akropolis per il Team Bassano c’erano Paolo Pasutti e Giovanni Battista Campeis (Porsche 911 RS) che si sono classificati al secondo posto nella generale del 2° Raggruppamento ma hanno dato un importante contributo che, sommato a quello di “Lucky” e Fabrizia Pons – proclamati vincitori nel 4° al termine del Sanremo – ha permesso alla scuderia capitanata da Mauro Valerio di aggiungere il prestigioso alloro al già invidiabile palmarès.

“Lucky” e Fabrizia Pons hanno dunque fatto rotta verso la Grecia dove si sono tenute le premiazioni del Campionato Europeo 2023 e, assieme a Pasutti e Campeis, hanno ritirato il premio che prossimamente farà bella mostra di sé nella teca del Team Bassano.

Mauro Valerio

“Abbiamo inseguito per tutta la stagione questo titolo e duellato sino all’ultima gara per poter aver la meglio sull’agguerrito team britannico Flexifly Rally Team che ci ha dato filo da torcere e del quale riconosciamo il valore. Direi che per il 2023 abbiamo già un buon riscontro ma, mancano le ultime gare che assegneranno anche queste dei titoli, dopodichè con gran piacere faremo il riepilogo dei successi dei nostri tesserati preparandoci a festeggiarli come si deve alla cena di fine stagione”.

Romano d’Ezzelino (VI), 8 novembre 2023

Notizie e aggiornamenti al sito web www.teambassano.com

Ufficio Stampa Team Bassano

Andrea Zanovello – www.azetamedia.com