Provincia di Vicenza – Fratelli d’Italia: Altavilla Vicentina scuote la politica – Fratelli d’Italia accoglie a braccia aperte un nuovo Consigliere comunale Alessio Canale.

Sergio Berlato

A congratularsi per il suo ingresso all’interno del partito di centro destra è l’on. Sergio Berlato, Deputato italiano al Parlamento europeo che si dice certo del lavoro sinergico che Alessio Canale e Roberto Scapin potranno fare per il bene degli altavillesi “Ad Alessio va il mio più grande in bocca al lupo e il benvenuto tra noi” così l’on. Sergio Berlato, che prosegue accennando alla vicenda che ha visto protagonista la Portavoce del Circolo di Altavilla Vicentina di Fratelli d’Italia “

Il nostro partito ha sempre lasciato piena autonomia ai propri rappresentanti nell’amministrazione del Comune di Altavilla Vicentina, senza mai interferire nelle decisioni prese, non solo per la grande fiducia in loro ma soprattutto per rispettare la scelta di far parte di una lista civica e della volontà espressa con il voto dai cittadini.” conclude l’on. Sergio Berlato, Deputato italiano al Parlamento europeo.

Roberto Scapin

A tal proposito interviene anche l’Assessore Roberto Scapin “Trovo assolutamente ridicola la richiesta pervenuta all’ormai ex assessore Rossella Zatton di rimettere le proprie deleghe perché accusata di sponsorizzare un partito, accuse che vengono direttamente da un Sindaco che più volte ha indossato senza alcun problema la casacca del Partito Democratico in Provincia e addirittura come Vicesindaco prima e come Sindaco del Comune di Altavilla Vicentina poi.

È emblematico che questi mal di pancia arrivino a sei mesi dalle elezioni nei confronti della dott.ssa Zatton che si è sempre data molto da fare per il nostro Comune e per i cittadini di Altavilla e che contro di me, che ho fondato il circolo di Fratelli d’Italia ad Altavilla Vicentina con l’amica e professionista dott.ssa Annalisa Farinello, non sia mai stato detto niente”.

Aggiunge ancora Scapin “Voglio chiarire anche le voci di una mia eventuale dimissione. Se mai dovessi decidere di dimettermi dalla Giunta di questa amministrazione, sarà solo ed unicamente per riprendere il mio posto di Consigliere comunale tra le fila del Gruppo misto”. Infine, chiude Roberto Scapin “La dott.ssa Zatton continuerà a lavorare per il bene di Altavilla Vicentina al fianco dei suoi cittadini al difuori della compagine amministrativa con ancora più forza”.

Dichiara la dott.ssa Rossella Zatton:

“Ho ritenuto importate restare al mio posto di Assessore fino alla fine per un senso di responsabilità nei confronti dei cittadini e del grande lavoro fatto in questi anni grazie all’ottima collaborazione con la scuola, le associazioni, la parrocchia e con tutti coloro che hanno contribuito a creare un’ottima sinergia, visto le grosse difficoltà che si erano create a causa del Covid e dei forti contrasti politici in Consiglio comunale e in Giunta.

A questo proposito, i cittadini devono essere messi al corrente che uno dei motivi per cui il Sindaco ha parlato di tensioni in Giunta è stato il mio voto contrario all’insediamento di un’altra industria in zona Tavernelle, zona già una volta martoriata dall’industrializzazione incontrollata. Tutto il mio operato è stato per il bene di questa amministrazione e degli altavillesi ed è solo a loro che lascio ogni considerazione sul mio lavoro” conclude la dott.ssa Rossella Zatton

Alessio Canale

Interviene anche il Consigliere comunale Alessio Canale sulla vicenda che vede protagonista il Comune di Altavilla Vicentina: “Ho chiesto più volte al Sindaco di non togliere le deleghe all’Assessore Zatton perché ha lavorato sempre bene ed è sempre stata presente e puntuale. Mandarla via in questo momento e in questo modo è un attacco politico fatto per toglierle visibilità e non per il bene degli altavillesi”.

Altavilla Vicentina, 7 novembre 2024

FdI di Altavilla Vicentina