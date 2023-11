Bill, Nando Dalla Chiesa e studenti a confronto sul “sentimento della legalità”

All’istituto Rossi

Si è svolto questa mattina all’istituto Rossi l’incontro tra oltre 500 studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado e Nando Dalla Chiesa, promosso da “Bill, la biblioteca della legalità”, progetto che in città vede come capofila il Comune di Vicenza, in collaborazione con la libreria Galla 1880.

Il sociologo ha presentato la sua ultima opera “La legalità è un sentimento. Manuale controcorrente di educazione civica” dialogando con Cinzia Capitanio e Paola Cortiana. Sono intervenuti anche la vicesindaca Isabella Sala, l’assessore all’istruzione Giovanni Selmo e il dirigente scolastico dell’istituto Rossi Alberto Frizzo.

Nel corso dell’incontro è stato presentato agli studenti Bill, il progetto promosso in città dal Comune per diffondere la cultura della giustizia tra le giovani generazioni attraverso la lettura. L’autore ha approfondito inoltre diversi temi legati alla cultura civile e all’educazione alla legalità, confrontandosi con gli studenti delle scuole superiori e delle classi terze delle medie. Oltre ai circa 500 ragazzi presenti nell’aula magna dell’istituto, molti altri hanno seguito l’incontro in diretta streaming.

Attività Biblioteca della legalità

La Biblioteca Bertoliana, in collaborazione con l’Assessorato all’Istruzione del Comune di Vicenza e RBS Vicenza – Rete bibliotecaria scuole vicentine, partecipa a questo progetto. Per fruire del prestito dei libri della BILL presenti nel catalogo RBV è necessario essere tesserati presso una delle biblioteche della Rete Biblioteche Vicentine. La tessera può essere rilasciata anche ai minori autorizzati dai genitori o da chi ne fa le veci. L’iscrizione è gratuita.

Ulteriori percorsi di lettura per bambini, ragazzi e giovani adulti, insegnanti, educatori, genitori dedicati a BILL sono condivisi nel sito della rete delle Biblioteche scolastiche Vicentine – RBS Vicenza unitamente a proposte di attività didattiche e schede illustrative.

