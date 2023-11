Cornedo Vicentino: operaio cade dal traliccio linea alta tensione

Questa mattina verso le 9.30 il Soccorso alpino di Recoaro – Valdagno è stato attivato per intervenire nei boschi sopra Contrada Gobbi Alti. Un operaio era caduto dai tralicci della linea dell’alta tensione, l’allarme lanciato dai colleghi – Cornedo Vicentino

Elisoccorso ed equipe medica

Sul posto, con un verricello di 40 metri sono stati calati tecnico di elisoccorso ed equipe medica dell’elicottero di Treviso emergenza, che hanno raggiunto l’uomo, già assistito e imbarellato dal personale sanitario dell’ambulanza di Valdagno sopraggiunto a piedi e poi affiancato dai soccorritori.

Valutate le condizioni del 52enne portoghese – che dopo un volo di una ventina di metri aveva riportati sospetti traumi da precipitazione non gravi – per la presenza dei cavi, l’infortunato è stato trasportato in fuoristrada fino al luogo dove era atterrata l’eliambulanza, decollata dopo il suo imbarco in direzione dell’ospedale di Vicenza.

Corredo Vicentino (VI), 09 – 11 – 23

Michela Canova

Addetta Stampa Soccorso Alpino e Speleologico Veneto

sito www.cnsas.veneto.it

