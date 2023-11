Bassano, parcheggio Le Piazze: 60 posti auto per gli studenti

Assegnati, in poco più di un mese, i sessanta posti auto presso il parcheggio Le Piazze messi a disposizione dall’Amministrazione comunale, a prezzo agevolato, degli studenti che utilizzano il treno per raggiungere le varie sedi universitarie.

“Abbiamo rilevato fin dalla pubblicazione del nuovo bando il grande interesse e l’apprezzamento da parte degli studenti per un’opportunità che facilita notevolmente la loro esperienza di studio. – sottolinea l’Assessore Mariano Scotton – Con il crescente numero di richieste, si è venuta a creare una lista d’attesa con studenti che ancora attendono di poter usufruire di questa iniziativa. Stiamo pertanto valutando la possibilità di allargare di qualche unità i posti a disposizione”.

Oltre ai giovani bassanesi, la proposta è rivolta agli studenti del comprensorio in partenza da Bassano per le città dove studiano. “Il Comune di Bassano riconosce l’importanza di garantire che questa proposta sia equa e accessibile a tutti gli studenti del comprensorio che ne hanno bisogno. – sottolinea l’Assessore Scotton – Un altro aspetto importante riguarda la promozione della sostenibilità ambientale, perché gli studenti che scelgono di utilizzare il treno per raggiungere le sedi universitarie contribuiscono alla riduzione del traffico stradale e delle emissioni inquinanti. Infine, l’iniziativa permette anche di liberare sessanta posti esterni al parcheggio, dando quindi la possibilità di rendere fruibile una più ampia porzione dei parcheggi della stazione”.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sulle modifiche apportate al processo di assegnazione dei posti auto, contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Bassano del Grappa, telefono 0424 519555.

Bassano del Grappa, 9 novembre 2023

Fonte: Comune di Bassano del Grappa (VI) – Ufficio Stampa