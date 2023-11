Adua Villa: alla cantina Maculan abbinamenti cibo e vino

Azienda vitivinicola Maculan. Adua Villa presenta “Tutto in una notte” – instantbook dedicato agli abbinamenti cibo-vino

Il 16 novembre alle 20.30 la sommelier e scrittrice sarà ospite nella sede dell’azienda vitivinicola di Breganze per illustrare l’instantbook dedicato agli abbinamenti cibo-vino

La sommelier e scrittrice Adua Villa sarà ospite dell’azienda vitivinicola Maculan per una serata di presentazione del suo libro dal titolo Tutto in una notte.

Giovedì 16 novembre alle ore 20.30, nella sede in centro a Breganze (Vicenza), la comunicatrice del vino racconterà al pubblico l’idea sottesa all’instantbook e il particolare processo di stesura, frutto di un confronto tra l’autrice e l’intelligenza artificiale. In particolare, Adua Villa ha posto all’IA una serie di interrogativi sugli abbinamenti enogastronomici ideali all’interno di contesti quotidiani e mondani, stimolandola, mettendola alla prova, in alcuni casi provocandola. L’autrice ha sviscerato alcuni piatti e dinamiche tipici della cucina italiana giungendo a risultati e abbinamenti talvolta bizzarri.

Intelligenza artificiale

“È solo il primo passo verso una prepotente entrata dell’intelligenza artificiale nel mondo del vino – afferma Adua Villa –. Con questo esperimento di scrittura a ‘tre mani’ ho voluto affacciarmi su un nuovo orizzonte che forse ci intimorisce ma che, al contempo, ci affascina, ci attrae, ci spinge verso nuovi percorsi esperienziali e narrativi”.

Angela Maculan

“Con Adua condividiamo l’interesse profondo per il wine&food e per i viaggi – spiega Angela Maculan, responsabile commerciale dell’azienda di famiglia –. Quando mi ha illustrato in anteprima il suo progetto mi sono subito incuriosita. In particolare mi è piaciuta l’idea di un prodotto editoriale contemporaneo, nel quale la professionalità dell’autrice assume tratti anche giocosi e leggeri, per un libro capace di solleticare l’interesse non solo degli addetti ai lavori, ma anche di giovani wine lovers”.

L’incontro è aperto al pubblico. Al termine dell’intervento è previsto un brindisi con una selezione di vini di Maculan, oltre alla possibilità di acquistare una copia del libro autografata dall’autrice.

Adua Villa

Sommelier e scrittrice, ha sempre affrontato il linguaggio del vino con un approccio pop e easy per raccontarne la storia, la cultura e la tradizione. La sua unicità è sempre stata quella di incuriosire il consumatore e intrigare l’appassionato.

Racconta i suoi viaggi nel mondo del food&wine attraverso i social media e i magazine. Pubblica i suoi articoli su F e Natural Style del gruppo Cairo Editore, cofondatrice della Globetrotter Gourmet, autrice e voce con Francesco Quarna di “Deejay Wine Club – La Cantina di Radio Deejay”, podcast prodotto da OnePodcast e RadioDeejay.

8 novembre 2023

