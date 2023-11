Thiene: presentazione del libro “Le isole dei sogni impossibili”

Lunedì 13 novembre 2023 alle ore 20.30 nella sala al terzo piano della Biblioteca Civica di Thiene (VI) Riccardo Bottazzo presenta il libro “Le isole dei sogni impossibili”.

Dialoga con l’autore Niccolò Valentini.

Descrizione

Da sempre l’isola rappresenta un luogo speciale per l’uomo, terre (e non solo) circondate dal mare in cui l’isolamento diventa la condizione necessaria per alimentare e difendere sogni e desideri che non sarebbe possibile veder nascere in altri posti.

L’isola è il luogo in cui tutto è possibile e il mare una muraglia dalle porte sempre spalancate. Nelle isole puoi sognare di diventare pirata o imperatore, realizzare straordinarie società utopistiche, costruire ideali ecosistemi per la salvaguardia del pianeta e persino eleggere un governo che non impone di pagare le tasse. E se l’isola non c’è, qualcuno se l’è costruita da solo. Tante sono le storie che si intrecciano in questo libro. Sono trenta le storie che compongono “Le isole dei sogni impossibili”, racconti, appunto, di sogni e di utopie a cui alcuni uomini hanno tentato di dare concretezza provando a realizzare in mezzo al mare ciò che non sarebbe stato possibile dar vita sulla terraferma.

Riccardo Bottazzo

Nato a Venezia, dove risiede ed è giornalista professionista. La sua formazione scientifica lo ha portato a occuparsi di tematiche ambientali e a viaggiare in tutto il mondo per raccontare su quotidiani italiani e stranieri le battaglie, per lo più sconosciute, in difesa della propria terra da parte di popoli come i Waorani dell’Amazzonia equadoregna, gli Himba della Namibia e i Mapuche della Patagonia. Ha scritto reportage dalle zone di guerra, dall’Iraq, dalla Palestina, dalla valle della Bekaa, tra il Libano e la Siria. È stato osservatore ONU nelle prime elezioni libere dopo la guerra civile a El Salvador.

Viaggiare per lui è uscire di casa e raccogliere storie, anche quelle che non tutti vogliono raccontare e che tanti preferiscono non ascoltare. La sua grande passione rimane il mare. È velista e istruttore subacqueo federale e ha svolto diverse ricerche archeologiche nella laguna.

La serata è a cura della Associazione Culturale Ricostruendo

L’ingresso è libero

Per informazioni: associazione.ricostruendo@gmail.com – cell 34079002990

Thiene, 9 novembre 2023

Fonte Comune di Thiene (VI) – Ufficio Stampa