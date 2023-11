“Recruiting Day”: al via le candidature fino al 30 novembre

: preg_split(): Passing null to parameter #3 ($limit) of type int is deprecated inon line

Tramite quest’ultimo, da domani e fino al 30 novembre i candidati – primariamente laureati e neolaureandi dell’ateneo veronese, ma più in generale giovani in cerca un lavoro – potranno inviare il proprio curriculum.

Entra nel vivo l’edizione 2023 di “Recruiting Day”, l’iniziativa messa a punto dall’Università degli Studi di Verona e della Camera di Commercio di Verona, in collaborazione con la Camera di Commercio di Vicenza, per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro attraverso un apposito portale, recruitingverona.it .



