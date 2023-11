Museo Zannato: la “Regina dei fossili”, unica al mondo

: preg_split(): Passing null to parameter #3 ($limit) of type int is deprecated inon line

Sul reperto sono state fatte complesse operazioni di pulizia e ultimate di recente. Questo per liberarlo dalla roccia che lo avvolgeva e mostrarlo in tutta la sua bellezza.

Ci si sposterà quindi al Museo Zannato per una visita con ingresso libero. L’esposizione sarà visitabile a partire dal 12 novembre, fino al 31 agosto 2024, negli orari di apertura del museo (sabato 15.00-18.30 e domenica 9.30-12.30 e 15.00-18.30). L’allestimento descriverà al pubblico l’emozione della scoperta, la preparazione e il lavoro del paleontologo. Per arrivare infine alla “Regina dei Fossili” e agli abitanti del suo regno perduto. Pesci, molluschi, coralli e altri animali estinti, provenienti dai depositi fossiliferi più importanti del territorio.



