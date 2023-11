Massimo Rossato: attestato di merito dall’Aero Club d’Italia

Il nostro Presidente, nonché socio da molti anni Massimo Rossato ha ricevuto dall’Aero Club d’Italia l’Attestato di Merito per la propria attività svolta con il sodalizio Aero Club “Ugo Capitanio” di Vicenza.

Aero Club “Ugo Capitanio”

Questa onorificenza di cui gli associati ne sono entusiasti, ricorda l’impegno del signor Rossato negli anni dedicati all’associazione, dapprima come socio simpatizzante ordinario negli anni novanta (dal 92 al 98) e poi come allievo pilota della scuola di volo dell’Aero Club (1999-2000) e poi come socio pilota con licenza di pilota privato di velivolo (PPL) dal 2001 ad oggi. In possesso della tessera F.A.I. (Federation Aeronautique Internationale/Federazione Aeronautica Internazionale) nel 2011 e nel 2015.

Come riportato nell’attestato, Massimo è stato di supporto per la promozione dell’Associazione e per le manifestazioni aperte alle famiglie, agli anziani ed ai diversamente abili. Ha promosso la Cultura dell’aviazione nelle scuole avvicinando i giovani al volo.

Appassionato di aerei e del volo fin da piccolo, grazie alla stessa passione del padre a cui dedica il riconoscimento e che condividerà con tutti i soci e gli amici del glorioso e storico Aero Club vicentino e che esprime un vivo ringraziamento all’Aero Club d’Italia.

L’attività di volontariato

Per anni ha svolto infatti attività di volontariato all’associazione seguendo gli associati, le attività di volo nel suo tempo libero e nei fine settimana.

Ha dato disponibilità di supporto per varie manifestazione aeree a Vicenza e ad Asiago, anche con l’Aeronautica Militare presso l’aeroporto militare di Istrana nel 2017, per altre manifestazioni aeree in altre città.

Da poco ha scritto il suo secondo libro sulla centenaria storia dell’Aero Club di Vicenza “Le Ali del Capitanio” dove ricorda tra gli altri il pilota Ugo Capitanio a cui è intitolato e promuovendo anche l’Aero Club d’Italia, libro poi consegnato anche ai più importanti Enti italiani.

Dedizione per la continuità della vita sociale dell’Aero Club stesso dapprima all’aeroporto di Vicenza e successivamente all’aeroporto di Thiene dove si sono svolte varie iniziative e sempre con buona volontà per mantenere in vita l’associazione e farla quindi ripartire con piena disponibilità di tempo e responsabilità.

Nel ringraziare siamo a porgere i migliori saluti.

Per l’Aero Club di Vicenza, il Consiglio Direttivo, i soci ed il presidente.