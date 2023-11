Giunta nei quartieri: il terzo appuntamento all’ex circoscrizione 4

Si è svolta la terza tappa della giunta nei quartieri, che ha portato sindaco e assessori a riunirsi oggi nella sede dell’ex circoscrizione 4 al Centro Civico 4 – Postumia di via Turra. Sono stati circa una trentina i cittadini incontrati singolarmente dagli amministratori al termine della riunione di giunta. Oltre a viabilità, piste ciclabili e conferimento dei rifiuti, le segnalazioni dei residenti hanno riguardato anche lo spazio di Parco Città, l’area verde di via Fiume e la costruzione del nuovo asilo di via Turra.

Il prossimo appuntamento con l’iniziativa ideata per ridurre la distanza tra amministrazione e cittadini si terrà mercoledì 22 novembre, sempre dalle 11.30 alle 12.30, nella sede dell’ex circoscrizione 5 al Centro Civico Lagorà, di via Lago di Pusiano.

Le prossime date della giunta nei quartieri

Le date successive sono: mercoledì 6 dicembre, dalle 17.30 alle 19 nella sede dell’ex circoscrizione 6 (Centro civico Villa Lattes, via Thaon di Revel 44); mercoledì 20 dicembre, dalle 11.30 alle 12.30, nella sede dell’ex circoscrizione 7 (Ex scuola elementare Loschi, via Vaccari 107); mercoledì 10 gennaio 2024, dalle 11.30 alle 12.30, all’Oratorio dei Proti (contra’ Oratorio dei Proti).

Per parlare con sindaco e assessori è sufficiente prenotarsi online nel sito del Comune, almeno cinque giorni prima della giunta, indicando la data dell’incontro nel quartiere dove si è residenti e il tema che si vuole trattare. La conferma dell’appuntamento arriverà al cittadino tramite email o telefono. Per maggiori informazioni: www.comune.vicenza.it/giuntaneiquartieri

Vicenza, 7 novembre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa