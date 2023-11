Commercio di vicinato: Balbi, 2^ tappa tra le attività di quartiere

Commercio di vicinato, prosegue il tour dell’assessora Balbi tra le attività di quartiere

Assessora Balbi e presidente di Confcommercio Piccolo: «Un’opportunità di confronto e dialogo tra amministrazione e operatori commerciali»

Prosegue il tour nei quartieri dell’assessora allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi finalizzato a raccogliere le istanze e i suggerimenti dei commercianti e dei gestori dei pubblici esercizi.

I luoghi della 2^ tappa dell’assessora Balbi

«Anche in questa seconda tappa, svolta ieri mattina, sono stata accompagnata da Confcommercio Vicenza che ha aperto le porte dei suoi associati – sottolinea l’assessora Cristina Balbi -. Siamo partiti da San Bortolo e abbiamo attraversato poi le zone di Santa Lucia e viale Trieste. Si tratta di aree con un’alta densità di negozi e attività. Abbiamo raccolto le istanze dei commercianti, prendendo nota delle richieste che faremo in modo trovino un riscontro dal punto di vista amministrativo».

Assessore Piccolo: incontri con i commercianti per un dialogo diretto

«Questi incontri con gli operatori dei quartieri servono a consolidare un dialogo diretto tra l’amministrazione, tutti i presidenti delle sezioni territoriali Confcommercio della città e gli operatori commerciali delle varie zone – spiega Nicola Piccolo, presidente di Confcommercio Vicenza -. Quello avvenuto la settimana scorsa nella sezione 6 con la presidente Salvarese, che ha accompagnato l’assessore Balbi in alcuni negozi e pubblici esercizi della zona, e ieri nelle sezioni 4 e 5 con i presidenti Cerin e Dalla Valle, sono confronti che si stanno dimostrando molto utili, non solo perché rappresentano la possibilità di scambiare idee e informazioni su possibili iniziative di sviluppo, ma anche per fornire segnalazioni utili a risolvere problematiche specifiche sentite dai commercianti, ma anche dai cittadini»

Il tour dedicato al commercio di vicinato è partito a inizio novembre dai negozi e locali dell’ex circoscrizione 6 e proseguirà per tutto il mese. L’obiettivo è avviare una conoscenza reciproca tra amministrazione, negozianti ed esercenti. Uno scopo che consenta un nuovo metodo di lavoro e la necessaria valorizzazione del ruolo delle attività commerciali nella vita dei quartieri.

Diversi i temi affrontati nel tour di ieri che ha riguardato una quindicina di negozi. Nella zona di Santa Lucia l’attenzione si è concentrata sulla sicurezza. Ad Anconetta hanno tenuto banco la sosta e l’accessibilità alle attività commerciali. Mentre a San Bortolo i negozianti hanno segnalato la difficile gestione di un edificio privato e in generale del decoro urbano del quartiere.

Vicenza, 8 ottobre 2023

Fonte: Comune di Vicenza – Ufficio Stampa