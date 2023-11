Cibo e Paesaggio Agrario: esplorazioni spaziali nel vicentino

Biblioteca Internazionale “La Vigna” | contra’ Porta S. Croce, 3 – Vicenza

CIBO E PAESAGGIO AGRARIO

ESPLORAZIONI SPAZIALI NEL TERRITORIO VICENTINO

Sabato 11 novembre alle ore 16.00 si terrà presso la Biblioteca Internazionale “La Vigna” l’inaugurazione della mostra Cibo e Paesaggio Agrario: esplorazioni spaziali nel territorio vicentino organizzata in collaborazione tra La Biblioteca “La Vigna”, il Comune di Vicenza e l’Università Iuav di Venezia, partners del progetto europeo H2020 Cities2030 che promuove lo sviluppo di sistemi alimentari urbani più sani e sostenibili, anche attraverso la promozione dell’economia circolare.

La mostra presenta gli esiti del Laboratorio Città-Territorio del Corso di Laurea Triennale in Architettura dell’Università Iuav di Venezia, anno accademico 2022/2023. Il laboratorio, destinato a studenti del secondo anno, è stato tenuto

dalla professoressa Viviana Ferrario , docente di Geografia del Paesaggio,

, docente di Geografia del Paesaggio, dalla dottoressa Marta De Marchi, docente di Urbanistica, che hanno integrato le proprie competenze per sviluppare un’esplorazione analitica e progettuale sul sistema agroalimentare del territorio di Vicenza.

Nell’arco del semestre gli studenti hanno avuto modo di indagare, leggere e progettare il sistema cibo vicentino. Dalla produzione allo scarto, approcciato dal punto di vista delle trasformazioni spaziali nell’area compresa tra Vicenza e Asiago.

“Conoscere e analizzare i contesti e le modalità attraverso cui il cibo che mangiamo viene prodotto è fondamentale non solo per promuovere una maggiore consapevolezza del ruolo cruciale dell’alimentazione per la salute umana, ma anche per promuovere e tutelare il territorio in cui viviamo” commenta l’assessore all’ambiente Baldinato, che continua.

“La salute delle persone e dell’ambiente sono strettamente interconnesse e un approccio multidisciplinare ci consente di avere un patrimonio di informazioni ricco e diversificato su cui costruire le scelte individuali, ma anche quelle collettive, nonché lo sviluppo di politiche pubbliche mirate ed efficaci. Il lavoro di IUAV rappresenta un tassello importante nel processo di generazione di conoscenza che il Vicenza Food Lab del progetto europeo Cities2030 sta promuovendo”.

Dopo l’introduzione di Danilo Gasparini, Presidente del Consiglio scientifico della Biblioteca “La Vigna,” Marta De Marchi affronterà il tema del laboratorio svolto dagli studenti in cui è stato attribuito un notevole valore al ruolo del cibo nella trasformazione del territorio e nell’evoluzione del tessuto urbano contemporaneo, mentre Viviana Ferrario si concentrerà sulla prospettiva della Geografia del Paesaggio. Successivamente, Alessandra Marcon fornirà il punto di vista dell’Urbanistica e, infine, Eugenia Spinelli presenterà i materiali esposti nella mostra.

Il ruolo dell’agricoltura

Grazie alla sinergia tra sguardo geografico e sguardo urbanistico, sono stati esplorati temi come il riuso del patrimonio paesaggistico, la valorizzazione del sistema produttivo, l’analisi dei tessuti urbani e periurbani con una particolare attenzione alla loro composizione e stratificazione storica. Inoltre, si è studiato il ruolo dell’agricoltura e degli spazi coltivati come elementi strutturanti per la città e il territorio. Questo insieme alla rilevanza degli attori e delle comunità locali nel contesto della transizione agroalimentare.

Il laboratorio ha previsto un metodo progettuale basato sulla ricerca e sulla conoscenza del territorio. Interviste, mapping, diagrammi, sessioni collettive di brainstorming, costruzione di scenari alternativi, ecc. . Sono alcuni strumenti operativi proposti agli studenti cui sono stati affiancati metodi innovativi di indagine.

Le fasi del laboratorio si sono distinte in:

1) lettura ed indagine del territorio nelle diverse scale di intervento;

2) approfondimenti di temi specifici;

3) scenari alternativi, strategie progettuali urbano-paesaggistiche.

La mostra

Gli esiti del laboratorio sono stati sintetizzati in alcune tavole descrittive e analitiche che verranno esposte pubblicamente.

Questo negli spazi della Biblioteca Internazionale “La Vigna”, in una mostra costituita da due sezioni:

una dedicata all’approfondimento sull’area urbana e periurbana di Vicenza, operato attraverso lo sguardo e gli strumenti della Geografia del Paesaggio e incentrato sulle componenti del paesaggio agrario.

L’altra dedicata alla scala territoriale di un transetto compreso tra il centro storico di Vicenza e l’altopiano di Asiago, che descrive le relazioni urbano-territoriali di alcuni sistemi agroalimentari locali.

Il paesaggio della viticoltura, la filiera lattiero-casearia, la gestione degli scarti e delle eccedenze sono solo alcuni dei temi affrontati e raccontati dagli studenti e dalle loro docenti. Con l’intento di restituire alcune immagini inedite del territorio e del paesaggio vicentini.

I contenuti in mostra, presentati pubblicamente a tutta la cittadinanza, hanno l’ambizione di innescare confronti, dialoghi e scambi tra istituzioni, abitanti del territorio e saperi esperti, sulle delicate questioni ambientali, sociali ed economiche che il sistema cibo inevitabilmente incrocia.

La mostra sarà visitabile fino al 22 novembre negli orari di apertura della Biblioteca: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

